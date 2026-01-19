Espana agencias

Bouzas se despide del Abierto de Australia en la primera ronda tras caer ante Hunter

Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- La tenista española Jessica Bouzas, 40 en el ránking WTA, quedó eliminada este lunes frente a la australiana Storm Hunter, 32 del mundo, por un doble 4-6, en su debut en el Abierto de Australia.

Bouzas, de 23 años y nacida en Galicia, ofreció resistencia durante cerca de hora y media frente a la jugadora local, aunque no logró imponerse y quedó eliminada, mientras que su rival avanzó a la segunda ronda, donde se medirá a la estadounidense Hailey Baptiste.

Hunter selló una victoria en dos sets, tras mantener su servicio con autoridad en el juego definitivo del encuentro. Al sacar para partido, la australiana se mostró intratable: cedió solo un punto y ganó cinco de seis con un saque potente y preciso, coronado por un ace a 161 km/h abierto que cayó sobre la línea lateral, imposible de alcanzar para Bouzas.

La jugadora local mantuvo de forma constante registros por encima de los 160 km/h, alternando direcciones al centro y abiertas que forzaron errores desde posiciones defensivas.

De esta forma, la gallega quedó nuevamente en la primera ronda, después de que en el encuentro de 2025 del Abierto de Australia perdiera frente a la argentina María Lourdes Carlé, por 3-6, 6-3 y 6-0. EFE

