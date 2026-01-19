Espana agencias

Arango queda eliminada en primera ronda del Abierto de Australia frente a Kessler

Guardar

Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- La tenista colombiana Emiliana Arango, 51 en el ránking WTA, quedó eliminada este lunes frente a la estadounidense McCartney Kessler, 37 del mundo, por un 3-6 y 2-6, en su debut en el Abierto de Australia.

Arango, de 25 años y originaria de Medellín, ofreció resistencia durante una hora y diez frente a la estadounidense, aunque no logró imponerse y quedó eliminada, mientras que su rival avanzó a la segunda ronda, donde se medirá a la también estadounidense Jessica Pegula o a la rusa Anastasia Zakharova, una vez se resuelva el cruce entre ambas en primera ronda.

Al servir por el partido, la estadounidense mostró temple y autoridad, combinando un saque potente -con un envío al cuerpo de 165 km/h- y un juego agresivo desde el fondo.

Un intercambio de 19 golpes evidenció la resistencia de la colombiana, que pese a su lucha, sucumbió a la presión constante de Kessler.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, la colombiana quedó en la ronda de clasificación frente a la ucraniana Daria Snigur, por 6-3, 5-7 y 3-6. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Más de 78.400 atentados contra la autoridad en cinco años, la mayoría agresiones a agentes

Infobae

Jacobo Rodríguez Pereira, el innovador maestro de sordos que cautivó a Luis XV de Francia

Infobae

17-20. Los Rams sobreviven a otro final de infarto de los Bears

Infobae

Bouzas se despide del Abierto de Australia en la primera ronda tras caer ante Hunter

Infobae

El esloveno Mulec toma el relevo de Canet y vence en Rally 2 de motos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz: la cifra de fallecidos asciende a 24 y hay cuatro menores en estado grave

La cifra de muertos se eleva a 24 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba

Una pasajera de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba: “Pensé que era el fin para mí”

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival