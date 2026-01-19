Akor Adams (Sevilla) llega a los 5 goles con un doblete en Elche

Madrid, 19 ene (EFE).- El nigeriano Akor Adams, autor de los dos goles del empate 2-2 del Sevilla en el campos del Elche, suma ya cinco goles de la presente temporada de LaLiga EA Sports.

Los goles del Elche fueron el cuarto del curso de Germán Valera y el segundo de Aleix Febas.

-- Clasificación tras 20 jornadas:

- Con 19 goles: Mbappé (FRA) (5p) (Real Madrid).

- Con 14 goles: Muriqi (KOS) (3p) (Mallorca).

- Con 11 goles: Ferran Torres (Barcelona).

- Con 9 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 8 goles: 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Moleiro (Villarreal); Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (2p) (Celta); Vanat (UKR) (2p) (Girona).

- Con 6 goles: Sorloth (NOR) y Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia).

- Con 5 goles: Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Guedes (POR) (Real Sociedad); ; Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla); Buchanan (CAN), Gerard Moreno (1p) y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Nico Williams (1p) (Athletic); Fermín (Barcelona); Fornals y Ruibal (Betis); André da Silva (POR) y Germán Valera (Elche); Carlos Romero (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez (Real Sociedad).

- Con 3 goles: Toni Martínez y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Rashford (ING) (Barcelona); Ez Abde (MAR) (Betis); Swedberg (SUE) (Celta); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Roberto (1p) y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) y Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Samu Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz y Raúl García de Haro (Osasuna); Viñas (1p) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo y Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia).

- Con 2 goles: Guruzeta, Berenguer (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Almada (ARG), Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); Ferran Jutglá, El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda y Aspas (1p) (Celta); Martim Neto (POR) y Febas (Elche); Puado (1p), Cabrera (URU) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina y Rondón (VEN) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Asencio (Real Madrid); Carlos Soler y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepelu, (1p) (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Unai Gómez, Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Espí, Carlos Álvarez, Losada, Iker Losada y Dela (1p) (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Iker Benito, Bretones y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Ilic (SRB), Ilyas Chaira y Carmo (Oviedo); Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU) y Mendy (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Carreras, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Oskarsson (ISL), Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Peque, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche). EFE