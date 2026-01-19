Espana agencias

Akor Adams (Sevilla) llega a los 5 goles con un doblete en Elche

Guardar

Madrid, 19 ene (EFE).- El nigeriano Akor Adams, autor de los dos goles del empate 2-2 del Sevilla en el campos del Elche, suma ya cinco goles de la presente temporada de LaLiga EA Sports.

Los goles del Elche fueron el cuarto del curso de Germán Valera y el segundo de Aleix Febas.

-- Clasificación tras 20 jornadas:

- Con 19 goles: Mbappé (FRA) (5p) (Real Madrid).

- Con 14 goles: Muriqi (KOS) (3p) (Mallorca).

- Con 11 goles: Ferran Torres (Barcelona).

- Con 9 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 8 goles: 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Moleiro (Villarreal); Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (2p) (Celta); Vanat (UKR) (2p) (Girona).

- Con 6 goles: Sorloth (NOR) y Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia).

- Con 5 goles: Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Guedes (POR) (Real Sociedad); ; Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla); Buchanan (CAN), Gerard Moreno (1p) y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Nico Williams (1p) (Athletic); Fermín (Barcelona); Fornals y Ruibal (Betis); André da Silva (POR) y Germán Valera (Elche); Carlos Romero (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez (Real Sociedad).

- Con 3 goles: Toni Martínez y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Rashford (ING) (Barcelona); Ez Abde (MAR) (Betis); Swedberg (SUE) (Celta); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Roberto (1p) y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) y Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Samu Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz y Raúl García de Haro (Osasuna); Viñas (1p) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo y Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia).

- Con 2 goles: Guruzeta, Berenguer (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Almada (ARG), Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); Ferran Jutglá, El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda y Aspas (1p) (Celta); Martim Neto (POR) y Febas (Elche); Puado (1p), Cabrera (URU) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina y Rondón (VEN) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Asencio (Real Madrid); Carlos Soler y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepelu, (1p) (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Unai Gómez, Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Espí, Carlos Álvarez, Losada, Iker Losada y Dela (1p) (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Iker Benito, Bretones y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Ilic (SRB), Ilyas Chaira y Carmo (Oviedo); Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU) y Mendy (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Carreras, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Oskarsson (ISL), Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Peque, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

122-120. Los Heat dan la sorpresa ante los Thunder y evitan su sexta victoria seguida

Infobae

126-123. Los Spurs sobreviven a los 55 puntos de Anthony Edwards

Infobae

Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el noroeste de Berja (Almería)

Infobae

Cristina Bucsa se despide en primera ronda superada por Elina Svitolina

Infobae

Almeyda: “El punto para nosotros es oro”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

Si tenías un viaje en tren entre Madrid y Andalucía, este es el plan alternativo que ha puesto en marcha Renfe con un servicio especial de autobús en Córdoba

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a una rotura de la vía, pero habrá que esclarecer si esta es “causa o consecuencia” del descarrilamiento

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz