34-32. Los Hispanos flojean en defensa y acceden sin puntos a la segunda fase

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- La selección española de balonmano accederá sin puntos a la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, tras caer este lunes por 34-32 ante Alemania, en un encuentro en el que los Hispanos no encontraron nunca la fórmula para contener el ataque del conjunto germano.EFE

