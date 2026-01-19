2-2. Akor Adams rescata al Sevilla ante el Elche en el último suspiro

Elche (Alicante), 19 ene (EFE).- Dos goles del delantero nigeriano Akor Adams, el último de ellos en el descuento y de penalti, permitieron este lunes al Sevilla frenar su caída clasificatoria ante un Elche que se confió y no supo administrar su ventaja (2-2).
El encuentro, abierto y jugado sin precauciones defensivas, tuvo también como grandes protagonistas los porteros Iñaki Peña y Odysseas Vlachodimos, así como los travesaños, que devolvieron dos remates del conjunto hispalense. EFE
pvb/nhp/sab
Últimas Noticias
0-3. Nico Paz asalta el Olímpico de Roma
Ayora rechazó una oferta de Sergio García para el LIV porque quiere llegar al PGA Tour
Argentina se medirá a Catar después de la 'Finalissima' contra España
La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,70 %
Brasil alcanza ingresos récord por las exportaciones de café en 2025
MÁS NOTICIAS