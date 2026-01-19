Espana agencias

2-2. Akor Adams frena la caída del Sevilla y castiga las dudas del Elche

Pablo Verdú

Elche (Alicante), 19 ene (EFE).- Dos goles del delantero nigeriano Akor Adams, el último de ellos en el tiempo añadido y de penalti, permitieron al Sevilla frenar su caída clasificatoria ante un Elche que se confió con una cómoda renta en el marcador y no supo administrar su ventaja.

El encuentro, abierto y jugado sin apenas precauciones defensivas, tuvo también como grandes protagonistas a los porteros Iñaki Peña y Odysseas Vlachodimos, así como a los travesaños, que repelieron dos remates del conjunto hispalense.

El Sevilla tuvo una buena puesta en escena y el equipo de Almeyda incomodó al Elche en su salida de balón, lo que le permitió recuperar cerca del área y protagonizar las primeras llegadas del encuentro.

Oso protagonizó la primera acción de peligro tras ganar la espalda de la defensa ilicitana, pero el jugador del Sevilla fue egoísta y decidió finalizar la jugada pese a contar con mejores opciones de pase.

La presión del Sevilla saltó por los aires antes del cuarto de hora. En la primera acción en la que los mediapuntas del Elche pudieron combinar, Febas encontró un hueco en la defensa sevillista para filtrarse y batir a Vlachodimos con un disparo ajustado.

El conjunto sevillista intentó reaccionar con un remate de cabeza de Cardona, pero el Elche encontró con extrema facilidad, a través de las descargas de Álvaro Rodríguez, la forma de desmontar la zaga visitante.

El atacante hispano-uruguayo tuvo la opción de ampliar la renta del Elche poco antes de que el Sevilla rozara el empate con un disparo de Sow y, sobre todo, con un potente lanzamiento de Mendy que se estrelló en el larguero.

El Elche, cada vez con más espacios, rozó el segundo gol en varios contragolpes, aunque no estuvo preciso en el último pase.

La mejor ocasión volvió a ser para Álvaro Rodríguez, pero su remate a quemarropa fue despejado de forma espectacular por Vlachodimos.

Apenas segundos después, y con el centro del campo convertido en una simple zona de tránsito hacia ambas áreas, el Sevilla replicó con una asistencia de Isaac Romero a Sow, cuyo disparo fue salvado por Iñaki Peña con una gran intervención.

Tras el paso por los vestuarios, Almeyda realizó un doble cambio para revitalizar a su equipo, pero fue de nuevo el Elche el que dio el primer aviso tras un mano a mano de Germán Valera con Vlachodimos que el portero griego salvó con otra gran parada.

El Elche no echó de menos la ocasión perdida y apenas un minuto después Valera se desquitó al enviar el balón a la red desde la frontal del área, tras un mal rechace de la zaga sevillista.

El conjunto de Almeyda, con todo perdido, dio un paso adelante en busca de un gol que le enganchara de nuevo al partido y estuvo cerca de marcar en dos ocasiones.

Oso estrelló el balón en el larguero tras un lanzamiento de falta y poco después fue Isaac Romero quien no pudo superar a un Iñaki Peña en estado de gracia.

La insistencia del Sevilla, ante un Elche excesivamente relajado, encontró el premio a once minutos del final, cuando Akor recogió un rechace del poste tras un disparo de Sierra para marcar a placer.

El gol animó al Sevilla, que fue creciendo en el partido apoyado en el poderío físico de Agoumé, Ejuke y Akor.

Al Elche le entró el miedo a perder los puntos y el Sevilla acabó volcado sobre el área rival hasta que, ya en el último minuto, un centro de Sierra golpeó en el brazo despegado de Álvaro Rodríguez.

El colegiado señaló penalti y Akor no perdonó para igualar un resultado que permitió al Sevilla sumar sus primeros puntos del año ante un Elche que fue de más a menos.

- Ficha técnica:

2.- Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Pétrot; Josan (Diaby, min. 67), Aguado, Febas (Fede Redondo, min. 87), Neto (Rodri Mendoza, min. 67), Germán Valera (Pedrosa, min. 80); Diangana (Yago de Santiago, min. 67) y Álvaro Rodríguez.

2.- Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juanlu (Nianzou, min. 46) (Sierra, min. 66), Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Mendy, Sow (Miguel Sierra, min. 63); Peque (Akor, min. 46) e Isaac Romero (Ejuke, min. 63).

Goles: 1-0, min. 14: Febas. 2-0, min. 55: Germán Valera. 2-1, min. 79: Akor. 2-2, min. 92: Akor, de penalti.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Chust, Yago de Santiago y Diaby por el Elche y a Mendy por el Sevilla.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima jornada de LALIGA EASPORTS disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 22.594 espectadores.

En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) y de César Mario Jacquet, exjugador del Elche, recientemente fallecido. Áleix Febas recibió una camiseta conmemorativa por sus 100 partidos oficiales con el equipo ilicitano. EFE

pvb/nhp/jl

(foto)

