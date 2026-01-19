17-20. Los Rams sobreviven a otro final de infarto de los Bears

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 18 ene (EFE).- Los Ángeles Rams sobrevivieron este domingo a otro final de infarto de los Bears y triunfaron 20-17 en la prórroga en el Soldier Field de Chicago, con -9 grados Celsius de temperatura, para avanzar a la final de la NFC, en la que visitarán a los Seattle Seahawks con el pase al Súper Bowl en juego.

Caleb Williams y los Chicago Bears estuvieron a punto de obrar otro milagro, pero finalmente dijeron adiós al sueño del Súper Bowl. El equipo que más remontadas había logrado este año en los cuartos períodos (7), forzó la prórroga con un pase surrealista del 'quarterback' a Cole Kmet para el 'touchdown' del 17-17.

Chicago también tuvo la posesión para sentenciar el partido en la prórroga, pero una interceptación de Kam Curl a Williams devolvió el balón a los Rams. Una recepción espectacular de Davante Adams, arrastrando los dos pies dentro del campo bajo la nieve, abrió el camino hacia la victoria a Los Ángeles, que celebró con un gol de campo de Harrison Mevis desde las 42 yardas.

Matthew Stafford, 'quarterback' de los Rams, sufrió ante las temperaturas árticas de Chicago y lanzó para 258 yardas, sin pases de anotación ni interceptaciones. Caleb Williams se atrevió más. Sumó 257 yardas áereas (y 40 por tierra), con dos pases de anotación, pero pagó con con tres interceptaciones que acabaron sentenciando a los Bears.

Se jugó en un Soldier Field con -9 grados Celsius y una intensa nevada que complicó notablemente el trabajo de Matthew Stafford y Caleb Williams y que obligó al personal de mantenimiento del estadio a limpiar las líneas en cada pausa.

Las entradas más baratas para el encuentro se vendían por 420 dólares, pero en el Soldier Field no había asientos vacíos. El público de Chicago, hambriento de éxito tras años lejos de los focos, acompañó a los Bears de pie durante las más de tres horas de partido.

Los Bears, que llegaban a esta ronda tras eliminar con una épica remontada a los Green Bay Packers, saltaron al campo decididos a atreverse. Lo demostraron en la primera posesión, cuando Ben Johnson ordenó a su equipo jugarse un cuarto down y tres yardas por recorrer. Le salió cruz.

Cobie Durant interceptó la línea de Caleb Williams y los Rams, en su primer 'drive', castigaron a los Bears con una carrera de cuatro yardas de Kyren Williams para el 'TD' del 7-0.

A pesar de eso, los Bears se quedaron fieles a la filosofía de Ben Johnson, que en su etapa como coordinador ofensivo de los Detroit Lions ya había dado muestra de coraje en esos momentos de los encuentros.

La respuesta de los Bears llegó de forma inmediata, en al posesión siguiente, cuando Williams se reivindicó con un pase de tres yardas para la anotación de DJ Moore.

La primera ventaja de los Bears llegó con el pie de Cairo Santos. Su gol de campo de 48 yardas subió el 10-7 al luminoso, pero los Rams igualaron al descanso con otro 'field goal', anotado desde las 32 yardas por Harrison Mevis.

El descanso sirvió para limpiar, aunque parcialmente, la abundante nieve caída en el terreno de juego, pero las condiciones complicadas limitaron notablemente a los dos 'QB', y las defensas levantaron la voz. Stafford sufrió para encontrar a sus receptores, y Caleb Williams, dispuesto a tomar más riesgos, pagó con su segunda intercepción de la noche.

Así, sin cambios en el marcador, el partido llegó en equilibrio al último cuarto.

Era el terreno favorito de los Bears, que este año ganaron siete partidos en el último segmento, un récord en la NFL. Una vez más, fueron los visitantes en golpear primero.

Con seis minutos por jugar, Kyren Williams firmó el segundo 'TD' de su noche con una carrera de cuatro yardas y subió el 17-10 al marcador, que dejaba a los Bears contra la pared.

Lo tuvo ganado Los Ángeles. Se salvó de un primer down en la línea de dos yardas y recuperó posesión con tres minutos por jugar. Incluso después de devolver el balón por 'down', los angelinos forzaron a los Bears a jugarse un cuarto down y cuatro desde las catorce yardas.

Y en esa jugada, la presión de los Rams obligó a Williams a retroceder hasta las cuarenta yardas. El ex 'QB' de USC volvió a encontrar soluciones donde parecían no existir. Selló un pase perfecto que Kmet recibió para forzar la prórroga. Oficialmente, fue una línea de catorce yardas, pero el balón de Williams recorrió más de cuarenta.

La defensa de los Bears entregó el balón a Williams en la prórroga, tras la primera posesión de los Rams. Les valía con un gol de campo a Chicago, pero en el centro del campo, Curl logró la jugada clave. Interceptó un pase del 'QB' local y devolvió el balón a Stafford.

En la mejor jugada de su partido, el ex de los Lions conectó con Davante Adams de forma espectacular. Los Rams se acercaron en zona de gol de campo y Mevis no perdonó. Rams-Seahawks se medirán el próximo domingo en Seattle con un billete para el Súper Bowl de Santa Clara en juego. EFE