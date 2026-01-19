124-102. Los Bulls se vengan de su derrota en Brooklyn

Washington, 18 ene (EFE).- Los Chicago Bulls ganaron este domingo por 124-102 a los Nets con 24 puntos de Coby White y vengaron así la derrota que habían sufrido en Brooklyn 48 horas antes.

Los Bulls (20-22) habían salido derrotados el viernes de Brooklyn por 112-109, en un partido muy distinto al de este domingo en el United Center.

Tras un par de ventajas de los Nets (12-28), los Bulls tomaron la delantera de manera definitiva tras 2 minutos y 45 segundos de partido con un triple de Coby White.

Era el segundo triple de la noche para White, que terminó con un 7 de 11 (63,6 %) desde el perímetro. El base lideró a los Bulls con 24 puntos, cuatro rebotes, tres asistencias y dos robos.

Ayo Dosunmu contribuyó con 19 puntos, mientras que Matas Buzelis y Nikola Vucevic anotaron 17 cada uno. El montenegrino, además, atrapó 11 rebotes para un doble-doble.

También terminaron con doble-doble Jalen Smith (12 puntos y 10 rebotes) y Tre Jones (10 puntos y 10 asistencias).

Los Nets, por su parte, jugaron sin su mejor jugador más, Michael Porter Jr., al que Jordi Fernández dio descanso en Chicago.

Nolan Traore fue el máximo anotador de Brooklyn con 16 puntos, Jalen Wilson y Danny Wolf aportaron 14 cada uno, y Nic Claxton terminó el partido con 12.

La victoria de los Bulls fue el único consuelo deportivo en una noche triste para la ciudad de Chicago, que vio como los Bears quedaban fuera de la lucha por el 'Super Bowl' en una agónica eliminatoria con los Rams de Los Ángeles. EFE