Espana agencias

104-136. Los Thunder se resarcen de su tropiezo en Miami a costa de los Cavaliers

Guardar

Washington, 19 ene (EFE).- Los Oklahoma City Thunder se impusieron este lunes por 104-136 a los Cleveland Cavaliers, con 30 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, resarciéndose así de la derrota encajada hace dos días en Miami.

Los Thunder (36-8) llegaban a Cleveland tras perder en Miami, una de las pocas derrotas que han sufrido esta temporada los vigentes campeones.

Contra los Cavaliers (24-20), un equipo en ascenso tras un inicio complicado de temporada, cuajaron un partido casi perfecto.

Tras ceder las ventajas iniciales del partido a Cleveland, 'SGA' puso a los Thunder al frente de manera definitiva antes de los 2 minutos, con una canasta que situaba el marcador en 6-7.

El canadiense terminó el duelo con 30 puntos, ampliando a 114 la racha de partidos seguidos con 20 puntos o más, muy cerca de la marca histórica de 126, en manos de Wilt Chamberlain.

Chet Holmgren contribuyó con 28 puntos y 8 rebotes para Oklahoma City, Luguentz Dort 18 puntos e Isaiah Joe 16.

Los Thunder fueron ampliando poco a poco su colchón, aunque no lograron una ventaja cómoda hasta los minutos finales.

Del 96-110 a 4:54 del final, cerraron el duelo con un parcial de 8-26 que dejó un sabor de paliza en Cleveland.

Para los Cavaliers, Donovan Mitchell terminó con 19 puntos tras fallar casi todos sus intentos desde el perímetro (1 de 9 en triples, 11,1 %).

Con 16 puntos cada uno, Jarrett Allen, Jaylon Tyson, Evan Mobley y De'Andre Hunter. Tyson logró un doble-doble con 10 rebotes, mientras que Allen y Hunter se quedaron cerca, con nueve capturas cada uno.

Los Thunder son líderes destacados del Oeste, con siete victorias más que su inmediato perseguidor, los San Antonio Spurs (29-13); mientras que en el Este, los Cavaliers son séptimos, peleando para salir de las posiciones de 'play-in'. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cerúndolo derrota a Zhang y vuelve a segunda ronda

Infobae

Jordi Ribera: "Nos ha faltado estar un poquito mejor en defensa"

Infobae

Sarabia: “Cuando te pones 2-0 hay que manejar mejor el partido”

Infobae

Martín Etcheverry sobrevive a un 'maratón'

Infobae

41-6. Los Seahawks aplastan a los 49ers y avanzan al juego por el título de la NFC

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

Si tenías un viaje en tren entre Madrid y Andalucía, este es el plan alternativo que ha puesto en marcha Renfe con un servicio especial de autobús en Córdoba

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a una rotura de la vía, pero habrá que esclarecer si esta es “causa o consecuencia” del descarrilamiento

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz