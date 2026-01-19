1-1. Kostoulas amarga al Bournemouth con una chilena en el 91

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El Bournemouth de Andoni Iraola perdió dos puntos frente al Brighton, que contrarrestó el tanto desde el punto de penalti de Marcus Tavernier en la primera parte con un golazo de chilena de Charalampos Kostoulas en el minuto 91 que dejó el choque en tablas (1-1).

El equipo dirigido por el técnico español acarició su segunda victoria consecutiva después de ganar la pasada jornada al Tottenham. Hasta el minuto 91 tenía los tres puntos en el bolsillo, pero Kostoulas amargó al Bournemouth con un remate acrobático desde el punto de penalti que no pudo salvar el guardameta Dorde Petrovic.

Y es que, el Bournemouth, tras el gol de Tavernier a la media hora, jugó con fuego. El centrocampista inglés acertó desde los once metros con un lanzamiento ajustado al palo izquierdo y después las luces se apagaron para los hombres de Iraola.

Eso sí, en las botas de Evanilson, tuvo otras dos oportunidades clara para sentenciar el choque antes del descanso. Sin embargo, un zurdazo en el minuto 36 y un cabezazo en el 44, no vieron portería por muy poco y el equipo de Iraola sufrió en la segunda parte hasta tocar fondo.

El Brighton, necesitado de puntos para alejarse del descenso, se lanzó al ataque en el segundo acto para, por lo menos, lograr el empate. Llegaron con peligro sin éxito Kaoru Mitoma, Lewis Dunk y Jan Paul van Hecke para finalmente, en el tiempo añadido, lograr el empate por medio de Kostoulas y una chilena que dejó al Bournemouth decimoquinto con 27 puntos y al Brighton decimosegundo con 30. EFE