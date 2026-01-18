Espana agencias

Van der Poel: "No esperaba rodar solo tanto tiempo"

Guardar

Benidorm (Alicante), 18 ene (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech), ganador de la prueba de la Copa del Mundo de Benidorm y líder en la general de la competición, dijo que "no esperaba rodar en solitario tanto tiempo", sino que la carrera se decidiera "al final".

Van der Poel atacó en la primera vuelta después de rodar los primeros kilómetros junto a su compañero y compatriota Tibor del Grosso. Una vez que el siete veces campeón del mundo decidió arrancar, ya no tuvo rival.

Cruzó la meta con medio minuto de ventaja sobre el campeón belga Thibay Nys y el español Felipe Orts, que fue tercero firmando el primer podio español en una Copa del Mundo en una prueba disputada en España.

"No esperaba rodar en solitario tanto tiempo. Normalmente, aquí la carrera siempre se decide en la última vuelta y pensé que este año sería igual. Las condiciones han sido un poco diferentes", dijo Van der Poel en meta. Van der Poel, líder de la Copa del Mundo con 240 puntos, comenzó marcando territorio con su compañero y compatriota Del Grosso, pero pronto aplicó su receta infalible de marcharse en solitario.

"Mi compañero Tibor del Grosso hizo una muy buena primera vuelta, pero hice un hueco y decidí ir a por todas. Apreté con fuerza durante una o dos vueltas, esperando que los rivales se miraran un poco, y creo que eso fue lo que pasó. Fui por la victoria hasta el final", explicó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

6-14. España desmantela a Montenegro en el arranque de la segunda fase del Europeo

Infobae

Suiza despliega un operativo de seguridad sin precedentes ante un Foro de Davos con Trump

Infobae

La red social X deja de funcionar con normalidad en diversos países, entre ellos España

Infobae

Corberán: "Gayà es un ejemplo de sentimiento valencianista"

Infobae

Ecuador vuelve a emitir bonos de deuda externa después de siete años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil advierte: “Si

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

Elecciones de Aragón 2026: cuándo y cómo saber si soy miembro de una mesa electoral

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

ECONOMÍA

Triplex de la Once, Sorteo

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla: el suministro eléctrico se restablece tres horas después

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once: Sorteo 2 del 18 de enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival