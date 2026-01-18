Van der Poel: "No esperaba rodar solo tanto tiempo"

Benidorm (Alicante), 18 ene (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech), ganador de la prueba de la Copa del Mundo de Benidorm y líder en la general de la competición, dijo que "no esperaba rodar en solitario tanto tiempo", sino que la carrera se decidiera "al final".

Van der Poel atacó en la primera vuelta después de rodar los primeros kilómetros junto a su compañero y compatriota Tibor del Grosso. Una vez que el siete veces campeón del mundo decidió arrancar, ya no tuvo rival.

Cruzó la meta con medio minuto de ventaja sobre el campeón belga Thibay Nys y el español Felipe Orts, que fue tercero firmando el primer podio español en una Copa del Mundo en una prueba disputada en España.

"No esperaba rodar en solitario tanto tiempo. Normalmente, aquí la carrera siempre se decide en la última vuelta y pensé que este año sería igual. Las condiciones han sido un poco diferentes", dijo Van der Poel en meta. Van der Poel, líder de la Copa del Mundo con 240 puntos, comenzó marcando territorio con su compañero y compatriota Del Grosso, pero pronto aplicó su receta infalible de marcharse en solitario.

"Mi compañero Tibor del Grosso hizo una muy buena primera vuelta, pero hice un hueco y decidí ir a por todas. Apreté con fuerza durante una o dos vueltas, esperando que los rivales se miraran un poco, y creo que eso fue lo que pasó. Fui por la victoria hasta el final", explicó. EFE