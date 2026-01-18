Espana agencias

Van der Poel brilla en Benidorm y refuerza el liderato en la Copa del Mundo; Orts, tercero

Benidorm (Alicante), 18 ene (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech) se impuso con autoridad en la prueba de Copa del Mundo de ciclocrós disputada en Benidorm y reforzó el liderato en la general de la competición, mientras que el campeón de España, Felipe Orts, se clasificó tercero y logró un podio histórico.

Con dominio absoluto de principio a fin, el siete veces campeón del mundo de la modalidad hizo la carrera en solitario desde la primera vuelta y entró en meta con un tiempo de 1h.01.01 en los 27 km de recorrido.

La segunda plaza fue para el campeón belga Thibau Nys (Baloise), a 30 segundos, y la tercera para el español ocho veces campeón nacional Felipe Orts (Ridley), a 34. Es el tercer podio de un ciclista español en la Copa del Mundo, los tres a cargo del alicantino. EFE

