Urkullu considera "absolutamente necesario" convocar elecciones generales

Bilbao, 18 ene (EFE).- El exlehendakari y actual presidente de la fundación eAtlantic, Iñigo Urkullu, considera que es "absolutamente necesario" convocar elecciones generales al no haber "un rumbo claro en base a un programa de gobierno".

Urkullu, que el pasado mes de diciembre ya aseguró en una conferencia en Bilbao que la situación del Gobierno de Pedro Sánchez era "insostenible", ve un planteamiento muy "débil" por parte del presidente del Ejecutivo el pensar que "todos aquellos que le apoyaron en la investidura no tienen otra alternativa".

"No hay iniciativas legislativas, se solventa todo con la convalidación de decretos ley. Los supuestos casos de corrupción provocan desafección política e institucional. La estabilidad es un ejercicio que ha de ser intentado por quien asume la responsabilidad de gobierno. Y ante eso, es absolutamente necesario recomponer o, más bien, clarificar cuál es la realidad de la representación institucional", argumenta.

En una entrevista concedida a El Correo, asegura además que, con su apoyo al Ejecutivo central, el PNV está "comprometido y cumpliendo" lo que le corresponde del contrato que supone un acuerdo de investidura.

"La pregunta es si el PSOE lo está cumpliendo, y ante eso, qué decisiones debe el PNV adoptar", matiza.

Respecto a si en términos electorales le ha merecido la pena a la formación jeltzale apoyar a Sánchez, Urkullu reconoce que él "quizá" habría considerado que "ni con unos ni con otros y que el PNV tuviera libertad de movimientos". EFE

