Tárrega sufrió "un giro en una rodilla" y Corberán pide un central

Getafe (Madrid), 18 ene (EFE).- César Tárrega, defensa del Valencia, "sufrió un giro en una rodilla" durante el choque ante el Getafe y su entrenador, Carlos Corberán, pidió la llegada de un central para reforzar esa posición.

En rueda de prensa, el técnico del conjunto valencianista informó sobre la lesión que sufrió su jugador y que provocó que abandonara el partido contra el Getafe a la media hora. Además, recordó que no es el primer incidente que sufre Tárrega esta temporada.

"Tárrega tiene un edema óseo en una de las rodillas. Los edemas generan incomodidad hasta que se absorben. Tiene que absorberlo el cuerpo para que desaparezca. No es un traumatismo que va a más, pero Tárrega viene jugando con dolor desde el partido del Sporting", explicó.

"Hoy, la lesión es en la otra rodilla. Ha dado un giro. El estado del terreno de juego hacía que se resbalaran los jugadores y en una de esas acciones, ha habido un giro en la otra rodilla y veremos cuál es el alcance de la lesión", apuntó.

Corberán recordó que tras la salida del terreno de juego de Tárrega tuvo que colocar en el centro de la defensa a un jugador como Pepelu, que tuvo que adaptarse a una situación que no es la suya. Además, señaló que otros centrales como Diakhaby o Eray Cömert también están en la enfermería.

"Las necesidades no siempre se ajustan a los tiempos de mercado. Pero es verdad que habiendo perdido a Diakhaby y a Tárrega (veremos cuál es su alcance), es una situación que debemos resolver con urgencia. Ni negocio ni estoy metido en eso. Hablo de la necesidad de poder incorporar a un jugador y ojalá el mercado y el trabajo que hace el club, permita incorporar", finalizó. EFE