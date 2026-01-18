Espana agencias

Soria: "Por mucho que hablemos, si no sumamos no hay nada que hacer"

Getafe (Madrid), 18 ene (EFE).- David Soria, portero del Getafe, afirmó este domingo, después de perder 0-1 ante el Valencia, que en su equipo hablar no sirve para nada porque si no suma puntos no habrá "nada que hacer" para cumplir con el objetivo de seguir en Primera División.

"Era un partido de 0-0. Ninguno de los dos quería arriesgarse mucho por miedo a perder el partido y en una acción aislada, pues pierdes el partido. Aprender. Estamos en el primer partido de la segunda vuelta. Queda toda entera y hay que empezar a sumar. Por mucho que hablemos, si no sumamos puntos, no hay nada que hacer", dijo a Movistar Plus.

Soria reconoció que el Getafe está en una mala racha "en la que todo sale cruz" y que después de perder contra el Valencia él y sus compañeros se marcharon al vestuario fastidiados.

"Era un partido importante, pero cualquier cosa que digas no sirve para nada. Hay que ganar y queremos estar el año que viene en Primera División", señaló.

"Vamos a ir a muerte. Siempre queremos ganar. Es una parte más de nosotros y del club. Ahora han venido tres jugadores más y vendrán más para ayudarnos. Creo que es necesario. A partir de ahí, pensar partido a partido y cada punto tiene que ser oro. Seguir, porque estamos en el primer partido de la segunda vuelta", manifestó. EFE

