Espana agencias

Siete muertos y 25 heridos en el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba

Madrid, 18 ene (EFECOM).- Al menos siete personas han muerto, unas 25 personas se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

De estos siete fallecidos, tres viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua. Los últimos dos muertos confirmados se desconoce por el momento en qué convoy viajaban

En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después, a las 19.39 horas, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.

Para atender en el suceso, el 061 ha desplegado en Córdoba 5 UVIs móviles del 061, vehículo de Apoyo Logístico del 061 y 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).

Además, en Madrid, el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado a la estación de Atocha a un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares. EFECOM

