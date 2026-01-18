Espana agencias

Puente: vagones del tren Iryo impactaron contra dos del de Renfe, que salieron despedidos

Madrid, 18 ene (EFECOM).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que los últimos vagones del tren Iryo que descarrilaron en Adamuz invadieron la vía contraria por la que en ese momento circulaba un alta velocidad de Renfe y, tras un impacto "terrible", dos vagones de este último tren salieron despedidos, provocando una cifra de víctimas que "no se puede confirmar" aún.

Puente se encuentra siguiendo toda la información del accidente ferroviario en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif, y desde allí ha explicado en su cuenta de X que la última información que llega desde Córdoba es "muy grave".

"Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva", ha detallado.

El impacto "ha sido terrible", y ha provocado que "las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo".

"La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", ha afirmado el ministro. EFECOM

