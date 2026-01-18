Espana agencias

Osasuna se agarra a El Sadar para mantener el vuelo

Pamplona, 18 ene (EFE).- Osasuna sumó ante el Oviedo el cuarto partido consecutivo, con tres victorias en cuatro choques, añadiendo resultados positivos delante de su afición para calmar las aguas agitadas en las últimas semanas.

El gol de Víctor Muñoz en el minuto 92 desató la locura en un Sadar con más de 20.000 espectadores que acompañaron a los suyos como nunca bajo la lluvia. La sensación de alivio fue total tras la victoria ante un colista que logró ponerse por delante hasta en dos ocasiones, algo que Budimir no quiso que fuera a más con sus dos goles.

Con 19 puntos, Osasuna se jugaba terminar la jornada en posiciones de descenso, mientras el cuadro asturiano quería desprenderse del farolillo rojo con una victoria para así alcanzar las 16 unidades.

El pitido final decretó tres nuevos puntos en la mochila roja, para llegar así hasta los 22, situándose con 22 en 11ª plaza. Confianza y un gran empujón para un grupo de futbolistas que desde hace varias semanas lleva demostrando, pese a algún tropiezo, que la mejoría es clara.

Esta buena dinámica viene respalda por los partidos en casa. La victoria ante el Levante por 2-0 fue una muestra de carácter, mientras que dos semanas más tarde, ante el Alavés, los de Pamplonar cerraron el año con un contundente 3-0.

El 3 de enero, ante el Athletic Club, Osasuna vio cómo los leones igualaron el golazo inicial de Rubén García para romper la racha de dos partidos seguidos ganando, dejando un sabor agridulce en todos los asistentes. Con el tiempo, puede que ese empate se esté viendo con buenos ojos, gracias a la victoria de ayer.

De esta forma, el conjunto sigue su buena dinámica de resultados a orillas del río Sadar, algo que siempre ha sido fundamental para después intentarlo a domicilio, una tarea que se le sigue resistiendo a un equipo que no ha ganado cuando hace las maletas.

En casa, las cuentas son claras. Osasuna es el quinto mejor local de la categoría con 20 puntos sumados en 10 partidos (6 victorias, 4 empates y 2 derrotas), solo por detrás de Barcelona y Real Madrid (27 p.) y Villarreal y Atlético de Madrid (25 p.). La próxima cita en El Sadar será ante el Villarreal. EFE

