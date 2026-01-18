Espana agencias

Luis García: Esta derrota nos va a dar energía para seguir adelante

Santander, 18 ene (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, afirmó que la derrota de su equipo ante el Real Racing Club (4-1) le va a dar a su equipo "energía para seguir adelante".

El técnico ovetense reconoció que no fue un buen día para su equipo, porque, además, llegaba a Santander con la ilusión de hacer un buen partido.

"Creo que la primera parte ha sido igualada, aunque el segundo antes del descanso nos ha hecho mucho daño. Nunca habíamos recibido más de un gol y el equipo lo ha acusado", destacó, y señaló que eso llevó a sus jugadores a perder "más duelos y pelotas en salida de balón que de costumbre".

Luis García, sin embargo, manifestó que está confiado en que sus futbolistas se van a sobreponer rápidamente de esta derrota y van a seguir adelante.

"El Racing ha sido merecedor de la victoria, pero hay que tener tranquilidad. Nos ha faltado calma con balón, hemos querido empatar muy rápido y llegar muy pronto a la portería contraria, lo que nos ha llevado a tener poca precisión en esas acciones a la hora de sacar el balón", comentó.

Luis García dijo que la liga está "muy igualada" y que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. "Hasta las últimas siete jornadas no se va a decidir nada, tenemos que tener autocrítica, confianza y positivismo porque el camino es muy largo", concluyó. EFE

