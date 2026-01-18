Los 14 goles de Muriqi suman siete puntos para el Mallorca este curso

Palma, 18 ene (EFE). - El delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi suma ya 14 goles en 20 jornadas de LaLiga EA Sports hasta la fecha, aunque su abultada cifra goleadora solo ha significado que su equipo sume siete puntos esta temporada.

Los constantes problemas del equipo balear este curso solo han permitido que la gran aportación del segundo máximo goleador de la competición se vea reflejada en siete puntos, los tres últimos con su triunfo por 3-2 contra el Athletic Club.

Sin ir más lejos, la mitad de sus goles no han llegado a transformarse en puntos con incidencia en la clasificación, porque los materializó en las derrotas contra el Real Madrid, el Espanyol, el Girona y el Rayo Vallecano, estas dos últimas en el arranque de 2026.

El kosovar dio mucha importancia tras el último partido al hecho de que sus goles puedan suponer victorias para los suyos: "Llevaba una buena racha pero no era suficiente para ganar los partidos. Los tres puntos son más importantes aún que los goles", dijo ante los medios de comunicación.

A falta de 18 jornadas, el jugador de 31 años solo está a dos goles de igualar su tope como futbolista del Mallorca, el que consiguió en el curso 2022/23 con 16 goles bajo los mandos de Javier Aguirre.EFE

1012193