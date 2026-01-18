Espana agencias

Los 14 goles de Muriqi suman siete puntos para el Mallorca este curso

Guardar

Palma, 18 ene (EFE). - El delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi suma ya 14 goles en 20 jornadas de LaLiga EA Sports hasta la fecha, aunque su abultada cifra goleadora solo ha significado que su equipo sume siete puntos esta temporada.

Los constantes problemas del equipo balear este curso solo han permitido que la gran aportación del segundo máximo goleador de la competición se vea reflejada en siete puntos, los tres últimos con su triunfo por 3-2 contra el Athletic Club.

Sin ir más lejos, la mitad de sus goles no han llegado a transformarse en puntos con incidencia en la clasificación, porque los materializó en las derrotas contra el Real Madrid, el Espanyol, el Girona y el Rayo Vallecano, estas dos últimas en el arranque de 2026.

El kosovar dio mucha importancia tras el último partido al hecho de que sus goles puedan suponer victorias para los suyos: "Llevaba una buena racha pero no era suficiente para ganar los partidos. Los tres puntos son más importantes aún que los goles", dijo ante los medios de comunicación.

A falta de 18 jornadas, el jugador de 31 años solo está a dos goles de igualar su tope como futbolista del Mallorca, el que consiguió en el curso 2022/23 con 16 goles bajo los mandos de Javier Aguirre.EFE

1012193

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del domingo 18 de enero de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Feijóo llama a Sánchez a retirar la propuesta de financiación y ponerse a negociar otra

Infobae

Se reduce el número de carreteras afectadas por el temporal a 28, pero 9 están cortadas

Infobae

Maíllo dice que el momento exige un "frente amplio" de izquierdas que marque el debate

Infobae

Lula sobre acuerdo entre Mercosur y UE: "La respuesta del multilateralismo al aislamiento"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo hace frente común con

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante