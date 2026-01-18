Localizada la mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea (Asturias)

(actualiza la NA7053 con la localización de la desaparecida)

Oviedo, 18 ene (EFE).- La mujer de 49 años que se encontraba desaparecida desde este sábado en la localidad asturiana de Villacibrán, en el municipio de Cangas del Narcea, en el suroccidente de la comunidad, ha sido localizada este domingo y se valora si es preciso trasladarla a un hospital, ha informado el Servicio Emergencias del Principado (SEPA).

La mujer ha sido hallada por un equipo de la Unidad Canina de Rescate, sobre las 12:45 horas, en una zona de matorral, cerca de la carretera donde había dejado estacionado su vehículo.

Tras su localización, la mujer ha sido acompañada por los efectivos hasta donde permanece movilizado el Grupo de Rescate con un helicóptero medicalizado por si fuese preciso trasladarla a un centro sanitario.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió un aviso ayer, sobre las 19:35 horas, en el que la Guardia Civil solicitaba colaboración para buscar a esta mujer cuyos familiares y vecinos llevaban intentando localizar desde el mediodía.

Tras recibir el aviso, se activó un dispositivo de búsqueda con efectivos de ambos cuerpos y la participación de una veintena de vecinos, que se prolongó hasta las cuatro de la madrugada.

A primera hora de este domingo, se ha reanudado el operativo con personal del SEPA y de la Guardia Civil, en el que también ha participado vecinos y familiares de la mujer. EFE