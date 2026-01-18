Llopis, Asier Martínez, Carlos Sáez y Jael Bestué, mínima para los Mundiales de Torun

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- Los vallistas Quique Llopis (7.50) y Asier Martínez (7.64), la velocista Jael Bestué, en 60 lisos (7.18), y el mediofondista Carlos Sáez en 1.500 (3:35.94), lograron este domingo en el mitin de Luxemburgo, de categoría plata de World Athletics, la marca mínima de la federación internacional para los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia) de marzo.

La final de los 60 vallas, con tres españoles clasificados (Quique Llopis, Asier Martínez y Ángel Díaz), fue uno de los momentos más emocionantes del mitin de Luxemburgo.

La victoria fue para el polaco Jakub Szymanksi, vigente campeón de Europa de la disciplina bajo techo, que marcó un tiempo de 7.48, imponiéndose en un ajustado final a Elie Bacari (7.50), que estableció un nuevo récord belga, y a Quique Llopis, que, con 7.50, se quedó a solo dos centésimas del récord de España.

Esa marca le permitió al valenciano Quique Llopis lograr la mínima para los Mundiales de pista cubierta de Torun, en los que también podría estar el navarro Asier Martínez, que también rebajó esos 7.65 que se piden de marca mínima al parar el crono, como quinto, en 7.64.

El toledano Ángel Díaz, también en la final, fue octavo con 7.82, mientras que Daniel Castilla, sexto en la serie clasificatoria, no consiguió colarse entre los ocho mejores.

En los 1.500 metros, el barcelonés Carlos Sáez realizó su marca personal en la distancia bajo techo con 3:35.94, un crono que le permitió ser segundo, solo por detrás del belga Pieter Sisk (3:34.60), y hacer la mínima de World Athletics para los Mundiales de Torun.

Muy cerca de rebajar esos 3:36 de marca mínima de WA se quedó el murciano Mariano García, tercero con 3:36.44, que sí consiguió mejorar el tiempo marcado por la Real Federación Española de Atletismo (3:36.89) para esos Mundiales en Polonia que parece ver lejos Eric Guzmán, noveno con 3:38.92.

El barcelonés Jaime Guerra se llevó la victoria en longitud con un mejor salto, al segundo intento, de 7,84 metros, quedándose a dieciséis centímetros de los 8,00 que pide la Real Federación Española de Atletismo para los Mundiales bajo techo de Torun (Polonia) en marzo.

En el mismo concurso quedó segundo el británico Samuel Khogali con 7,76 y tercero el francés Jules Pommery con 7,70.

El vizcaíno Markel Fernández, en los 400 metros, concluyó segundo con un crono de 46.59, solo superado por el alemán Jean Paul Bredau (45.94), que hizo récord del mitin.

En los 60 lisos femeninos, la barcelonesa Jael Bestué accedió a la final con un crono de 7.21 como segunda. En la final, con 7.18, igualando su mejor marca personal, quedó segunda por detrás de la luxemburguesa Patricia Van der Weken (7.14) y logró la mínima para los Mundiales de Torun.

Otra velocista, la alcarreña Paula Sevilla, doble medallista -oro y plata- en los Campeonatos del Mundo de relevos de 2025, demostró el buen momento deportivo que atraviesa y la progresión que sigue teniendo al ganar, corriendo por la calle tres, la final de los 200 metros con un tiempo de 23.16, seis centésimas menos que la sueca Nora Lindahl.

La otra española en la final, la mallorquina Esperança Cladera, fue sexta con 23.63.

La representante española en los 800 fue la madrileña Lorea Ibarzabal, cuarta con 2:02.51 de una carrera que se adjudicó la atleta local Fanny Arendt con 2:00.83.

En los 800 masculinos el salmantino Álvaro de Arriba quedó muy lejos de la cabeza de carrera, que lideró el irlandés Mark English (1:44.65) y finalizó octavo con 1:48.69. EFE