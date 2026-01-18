Lisandro Martínez carga contra los exjugadores: "A la cara no te dicen nada"

Londres, 18 ene (EFE).- Lisandro Martínez, jugador del Manchester United, cargó contra los exjugadores que dan su opinión en los medios de comunicación y aseguró que, a la cara, "no dicen nada".

El argentino habló con la prensa tras la victoria del Manchester United por 2-0 este sábado frente al Manchester City y fue preguntado por las palabras de Paul Scholes y Nicky Butt, exjugadores del United, que dijeron que Haaland, delantero del City, le cogería y correría con él como si fuera un bebé y que el noruego le metería dentro de la red.

"Pueden decir lo que quieran. Ya se lo dije una vez, si quieren decirme algo, pueden venir cuando quieran. A mi casa, a dónde sea, no me importa. Todo el mundo puede hablar en televisión, pero cuando te ven aquí, cara a cara, nadie te dice nada", afirmó el argentino.

"Así que no me importa lo que digan. Yo solo me concentro en mi rendimiento, el rendimiento de mi equipo y en dar todo por este club", añadió.

Tras lesionarse gravemente la rodilla a principios de 2025 y tener que pasar por el quirófano, Lisandro ya está de vuelta y ha sido titular en los últimos seis partidos del Manchester United. EFE