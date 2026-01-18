La Gomera recupera el 100 % del suministro tras un cero energético de 17 minutos

Santa Cruz de Tenerife, 18 ene (EFECOM).- La isla de La Gomera ha recuperado el 100 % del suministro eléctrico tras el cero energético que sufrió este domingo durante 17 minutos.

El apagón se produjo a las 12.13 horas y desde entonces técnicos de Endesa han venido trabajando en el restablecimiento del servicio.

Con todo, desde el Cabildo de La Gomera se recuerda a los usuarios de la red que esta puede experimentar "algunos pequeños cortes" en el suministro debido a labores de ajuste y mantenimiento.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por el apagón energético en La Gomera, que ha afectado a 15.610 suministros (media y baja tensión).

A las 12.13 horas se produjo un deslastre total de los grupos que operan en la central de El Palmar, lo que provocó un cero energético en toda la isla, y por el momento se desconocen las causas de este incidente, que están siendo investigadas, ha informado Endesa.

A los 17 minutos del apagón, los técnicos de la compañía revirtieron la situación de cero, a la media hora un 20 % de la población ya había recuperado el suministro, y una hora más tarde ya se habían acoplado tres grupos, y posteriormente cinco, lo que permitió la recuperación gradual del suministro hasta su recuperación total.

La Gomera sufrió un cero energético en julio de 2023 por el que el Gobierno de Canarias impuso una sanción de 12,1 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por una infracción administrativa muy grave.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha mantenido contacto con los responsables de Endesa, así como con el Gobierno de España y de Canarias, que han puesto a disposición de la isla todos los medios necesarios.

Curbelo agradece "la respuesta inmediata y la capacidad de recuperación del suministro, muy diferente a lo que nos tocó vivir en el cero energético de julio de 2023".

Según la información trasladada por Endesa, la desestabilización de un generador ha sido el motivo del cero energético.

Aun así, el presidente del Cabildo de La Gomera insiste en seguir trabajando "de forma incesante" en dotar a la isla de nuevas infraestructuras.

Sobre este asunto, detalla que en el primer trimestre de 2026 entrará en funcionamiento la interconexión eléctrica con Tenerife y la puesta en marcha de la nueva estación de Endesa. EFECOM