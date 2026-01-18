Espana agencias

La Gomera recupera el 100 % del suministro tras un cero energético de 17 minutos

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 18 ene (EFECOM).- La isla de La Gomera ha recuperado el 100 % del suministro eléctrico tras el cero energético que sufrió este domingo durante 17 minutos.

El apagón se produjo a las 12.13 horas y desde entonces técnicos de Endesa han venido trabajando en el restablecimiento del servicio.

Con todo, desde el Cabildo de La Gomera se recuerda a los usuarios de la red que esta puede experimentar "algunos pequeños cortes" en el suministro debido a labores de ajuste y mantenimiento.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por el apagón energético en La Gomera, que ha afectado a 15.610 suministros (media y baja tensión).

A las 12.13 horas se produjo un deslastre total de los grupos que operan en la central de El Palmar, lo que provocó un cero energético en toda la isla, y por el momento se desconocen las causas de este incidente, que están siendo investigadas, ha informado Endesa.

A los 17 minutos del apagón, los técnicos de la compañía revirtieron la situación de cero, a la media hora un 20 % de la población ya había recuperado el suministro, y una hora más tarde ya se habían acoplado tres grupos, y posteriormente cinco, lo que permitió la recuperación gradual del suministro hasta su recuperación total.

La Gomera sufrió un cero energético en julio de 2023 por el que el Gobierno de Canarias impuso una sanción de 12,1 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por una infracción administrativa muy grave.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha mantenido contacto con los responsables de Endesa, así como con el Gobierno de España y de Canarias, que han puesto a disposición de la isla todos los medios necesarios.

Curbelo agradece "la respuesta inmediata y la capacidad de recuperación del suministro, muy diferente a lo que nos tocó vivir en el cero energético de julio de 2023".

Según la información trasladada por Endesa, la desestabilización de un generador ha sido el motivo del cero energético.

Aun así, el presidente del Cabildo de La Gomera insiste en seguir trabajando "de forma incesante" en dotar a la isla de nuevas infraestructuras.

Sobre este asunto, detalla que en el primer trimestre de 2026 entrará en funcionamiento la interconexión eléctrica con Tenerife y la puesta en marcha de la nueva estación de Endesa. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

6-14. España desmantela a Montenegro en el arranque de la segunda fase del Europeo

Infobae

Suiza despliega un operativo de seguridad sin precedentes ante un Foro de Davos con Trump

Infobae

La red social X deja de funcionar con normalidad en diversos países, entre ellos España

Infobae

Corberán: "Gayà es un ejemplo de sentimiento valencianista"

Infobae

Ecuador vuelve a emitir bonos de deuda externa después de siete años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil advierte: “Si

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

Elecciones de Aragón 2026: cuándo y cómo saber si soy miembro de una mesa electoral

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

ECONOMÍA

Triplex de la Once, Sorteo

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla: el suministro eléctrico se restablece tres horas después

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once: Sorteo 2 del 18 de enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival