La familia real sigue desde Atenas con preocupación el trágico accidente ferroviario

Madrid, 18 ene (EFE).- La familia real, que esta tarde llegaba a Atenas para asistir este lunes al funeral de la princesa Irene de Grecia, sigue con preocupación el trágico siniestro de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han perdido la vida al menos 10 personas y 25 están heridas de gravedad.

"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", es el mensaje de @CasaReal en la red social X.

Son ya diez los muertos en el accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro, con un centenar de viajeros, que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba, en un siniestro en el que al menos hay 25 heridos graves.

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía aterrizaron a las 18:00 horas en Atenas para asistir mañana, lunes, al funeral de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía. EFE