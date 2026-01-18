La alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva, suspendida este lunes

Madrid, 18 ene (EFECOM).- La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y las ciudades de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva quedará suspendida durante todo este lunes.

Según ha informado Adif en su cuenta de X, los trenes de alta velocidad no circularán "al menos durante todo el lunes 19 de enero" como consecuencia del accidente ferroviario que se ha producido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Al menos diez personas han muerto y otras 25 están heridas graves en el accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua. EFECOM