Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), transmitió un mensaje de apoyo al titular de la Generalitat, Salvador Illa, después de que este último fuera ingresado en un hospital de Barcelona por un intenso dolor en las piernas. Según difundió Europa Press, el equipo médico encargado de su atención comunicó que Illa se encuentra fuera de peligro y en condición estable, una información que ha contribuido a calmar los ánimos en el entorno político y social catalán ante la noticia del ingreso hospitalario del presidente autonómico.

El dirigente de ERC publicó un comentario a través de la red social X, recogido por Europa Press, donde expresó: "Deseamos al MHP Salvador Illa una completa y rápida recuperación". Junqueras complementó su mensaje añadiendo: "Ánimos y fuerza, President", en señal de solidaridad con el mandatario, que durante la jornada debió ser tratado por especialistas médicos en la capital catalana.

Aunque la noticia tomó relevancia debido al cargo institucional que ostenta Illa, los responsables sanitarios del centro donde fue ingresado informaron, según Europa Press, que su estado de salud es satisfactorio y no presenta complicaciones de gravedad. Tal como recogió el medio, el líder del Ejecutivo catalán fue trasladado al hospital tras experimentar molestias físicas identificadas como un fuerte dolor en las piernas, hecho que motivó la intervención médica inmediata.

El acontecimiento generó mensajes públicos de apoyo tanto de representantes políticos como de la ciudadanía. Entre ellos, destacó la reacción de Oriol Junqueras, quien centró su mensaje en la pronta recuperación del President y en la importancia de su labor al frente de la Generalitat. De acuerdo con Europa Press, la comunicación de Junqueras formó parte de un contexto de respaldo institucional frente a un incidente de salud que, según informó el hospital, no tiene consecuencias preocupantes para la actividad futura de Illa.

El hospital responsable de la atención, siempre según consigna Europa Press, ha optado por mantener la reserva en torno a detalles específicos sobre el tratamiento recibido por Illa, aunque reiteró que la situación está controlada. El pronunciamiento favorable sobre el estado de salud del mandatario ha servido para confirmar que el episodio no requerirá medidas adicionales, y se espera su recuperación completa en los próximos días.

El ingreso de Salvador Illa reavivó el interés sobre la salud de los principales dirigentes autonómicos, aunque la respuesta oficial y la posterior difusión del estado estable del President redujeron posibles inquietudes en el ámbito político. Junqueras, por su parte, insistió en su deseo de recuperación a través de redes sociales, afirmando la cercanía institucional entre ERC y la presidencia de la Generalitat en circunstancias de naturaleza personal como la acontecida este fin de semana.

El medio Europa Press notificó que, en el entorno cercano a Salvador Illa, dominó la cautela al difundir el diagnóstico, añadiendo únicamente que el presidente permanece en observación y que el proceso de recuperación sigue su curso habitual. Ni el hospital ni los portavoces oficiales de la Generalitat anunciaron cambios en la agenda institucional de Illa a raíz del incidente, limitando su comunicación a asegurar la ausencia de riesgo grave y subrayando la progresión positiva del mandatario.

Representantes de diversos sectores políticos y sociales manifestaron su interés en la evolución clínica de Illa, sumándose a los mensajes públicos de solidaridad, según destacó Europa Press. Este episodio, aunque breve, puso de relieve la reacción inmediata del entorno político catalán ante situaciones relacionadas con la salud de sus máximos responsables.