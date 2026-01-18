Espana agencias

Ibiza, con una caída del 80 % la vivienda turística ilegal, espejo para otros destinos

Madrid, 18 ene (EFECOM).- El modelo de control turístico de Ibiza, que ha permitido reducir un 80 % la vivienda turística ilegal en la capital de la isla desde su punto más alto, es el referente para otros destinos maduros en la batalla por conciliar la vida ciudadana con los beneficios que reporta el turismo.

El número de plazas en viviendas turísticas ilegales en la capital ibicenca ha caído desde las 7.281 de 2017, su máximo histórico, hasta 1.469 al cierre de 2025, según cifras de la alianza turística Exceltur, que atribuye la reducción a la combinación de la prioridad política, una ordenación urbanística equilibrada y la concienciación ciudadana.

Los datos para el conjunto de la isla elevan hasta más de 18.000 las plazas ilegales, comercializadas sobre todo en plataformas digitales, con más de 1,6 millones de pernoctaciones anuales, explica a EFE el vicepresidente primero y conseller de Ordenación Turística del Consell, Mariano Juan Colomar, cuyo departamento aglutina además del turismo la ordenación territorial y transportes.

En una isla con 160.000 habitantes censados y en torno a 3,6 millones de visitantes anuales, la oferta turística legal (hoteles, apartamentos, casas rurales y cámpines) es de 96.404 plazas, por lo que la oferta ilegal sumaba algo más de un 18 %.

Esa oferta legal está congelada desde hace años -y se mantendrá en esos niveles en virtud de la moratoria activa- e incluso se ha reducido en términos netos por el reposicionamiento de los hoteles hacia categorías superiores, generalmente con menos habitaciones.

Para ello, trabajan con plataformas de alquileres, agentes sociales y hoteleros para definir un modelo de colaboración estable para verificar números de registro, retirar anuncios ilegales de forma ágil, compartir información relevante y anticipar nuevas tipologías de fraude.

El caso más llamativo es el de Airbnb, donde la aplicación de los acuerdos ha permitido pasar de aproximadamente 4.400 anuncios en la isla a unos 1.800, lo que equivale a eliminar unas 14.500 plazas.

El efecto agregado de esta estrategia se refleja en el Índice de Presión Humana (IPH), que mide el número de personas que hay cada día en la isla.

Si en los años de máxima distorsión, el IPH llegó a superar ampliamente las 310.000 personas en agosto y en ese mes de 2024 fue de 316.076, un año después bajó a 297.307, es decir, 18.769 personas menos al día (casi el 6 %) en plena temporada alta.

Los datos del Consell reflejan que este ajuste devuelve a Ibiza a niveles de presión humana equivalentes a los de 2014, pese a que la población residente ha subido en 30.000  sin haber impactado en la actividad reglada, sino que ha permitido aumentos de la ocupación en torno al 8 % y se ha batido el récord de gasto turístico (casi 4.500 millones en enero-octubre de 2025).

Ello  confirma que la apuesta por la legalidad, calidad y sostenibilidad no reduce el valor económico del turismo, sino que lo incrementa, añade Mariano Juan.

Otro factor que ha contribuido a rebajar la presión es el establecimiento de cupos en el transporte, con una entrada máxima de 20.000 vehículos diarios, que no afectan a los residentes.

Entre junio y septiembre de 2025 la entrada de vehículos se redujo en 32.185, casi un 15 %, con descensos superiores al 25 % en agosto. Han actuado también sobre la piratería en los taxis y en los VTC, fundamentalmente en el aeropuerto de Ibiza.

Para el control de todas estas actividades ilegales, la plantilla de inspección ha pasado desde los 5 inspectores que había en 2019 hasta 30 y las sanciones han subido, en el caso de los anuncios de viviendas ilegales, de 4.000 a 50.000 euros.

Ibiza se convierte así en un modelo replicable para otros destinos insulares y maduros de Europa y es referencia en foros europeos, tanto por los resultados como por la metodología aplicada, concluye el vicepresidente. EFECOM

