Gayà: "Lucho por este escudo desde los once años y me sorprenden cosas que dicen de mí"

Getafe (Madrid), 18 ene (EFE).- José Luis Gayà, capitán del Valencia, afirmó este domingo, después de marcar el gol de la victoria de su equipo ante el Getafe (0-1), que desde los once años lucha por el escudo 'ché' y que le sorprenden "cosas" que en ocasiones dicen de él.

"Lo importante es el equipo, que siempre está por encima de cualquier jugador. Yo solo quiero lo mejor para mi equipo, que es el Valencia, por el que llevo luchando por él durante muchos años y mucho tiempo aunque muchos no lo reconozcan. Lucho por este escudo desde los once años y me sorprenden muchas cosas que dicen de mí", señaló en declaraciones a Movistar Plus.

Gayà explicó que tras su tanto, en el minuto 84, se le pasó por la cabeza que aún faltaban quince minutos para el final del choque y que el Valencia "aún iba a sufrir" porque el Getafe siempre pelea hasta el último instante.

"Al final hemos sacado carácter y garra y hemos conseguido tres puntos muy importantes. Mi gol, para nada me da paz y tranquilidad. Creo mucho en mí, sé las condiciones que tengo y al final creo muchísimo en mí y voy a creer hasta el último momento en mí", añadió.

Por último, explicó cómo fue la diana con la que batió a David Soria: "He visto que el balón estaba en posiciones interiores. Habíamos hablado que hoy me tocaba atacar un poco más por dentro y al final, desde esa posición he podido correr a la espalda y me ha salido y al final la he picado". EFE