El salón del caravaning prevé generar un impacto económico de 9 millones de euros

Murcia, 18 ene (EFECOM).- El Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante 2026, que concluye este domingo en Torre Pacheco, prevé generar un impacto económico de unos nueve millones de euros y, según sus responsables, se está consolidando como uno de los tres principales certámenes de este sector.

El director general de la institución ferial murciana (Ifepa) Antonio Miras, en declaraciones a EFE, se ha mostrado satisfecho de esta cifra, que incluye ventas de los vehículos expuestos, seguros, financiación y el negocio que el propio salón genera a la institución ferial.

Además de las cifras de ventas -que alcanzan prácticamente el 50 por ciento de los aproximadamente 500 vehículos expuestos- en estos resultados incide también un impacto inducido entre pernoctaciones de visitantes profesionales y particulares, actividades de ocio y otras.

Según Miras "ha habido una respuesta muy positiva del público, que ha superado los 16.000 visitantes", de acuerdo con los datos recogidos por Ifepa horas antes del cierre de esta sexta edición del salón.

Miras atribuye el auge de los eventos dedicados al caravaning a que las caravanas y autocaravanas favorecen hacer turismo "de forma cómoda y flexible", sin tener que respetar horarios, "sin necesidad de reservas" y eso es algo que proporciona una gran libertad y que ha ido a más, particularmente en España "a raíz de la pandemia" del covid.

Al salón ha asistido mucho público de fuera de la Región de Murcia, procedente de diferentes zonas de España y también ha habido "una presencia significativa de público extranjero" procedente de la costa de Alicante, en el que destacan visitantes ingleses y alemanes.

En esta edición del salón, el primero que se celebra del año, se han presentado los nuevos modelos de 2026, entre los que hay un amplio rango de precios que pueden oscilar entre los 50.000 euros para los vehículos de segunda mano hasta los 400.000 en el caso de las autocaravanas de gran tamaño.

En este salón, que "se autofinancia en un 95 %", según su director, "lo que más se vende con diferencia son las autocaravanas, junto con los vehículos camperizados y en último lugar las caravanas de toda la vida, las remolcadas".

Miras ha destacado las favorables perspectivas que tiene Ifepa de cara al salón del próximo año y ha señalado que, en ese sentido, "lo destacable es el nivel de fidelidad por parte del colectivo empresarial".

"Nosotros no tenemos una herramienta para medir el grado de satisfaccion de las empresas expositoras", pero a tenor del "nivel de fidelidad" de las mismas, "si una empresa repite edición tras edición es porque, efectivamente, su estrategia de participación" se ha cumplido y aquí, ese índice "supera el 90 por ciento", ha aseverado. EFECOM