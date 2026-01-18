Espana agencias

El salón del caravaning prevé generar un impacto económico de 9 millones de euros

Guardar

Murcia, 18 ene (EFECOM).- El Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante 2026, que concluye este domingo en Torre Pacheco, prevé generar un impacto económico de unos nueve millones de euros y, según sus responsables, se está consolidando como uno de los tres principales certámenes de este sector.

El director general de la institución ferial murciana (Ifepa) Antonio Miras, en declaraciones a EFE, se ha mostrado satisfecho de esta cifra, que incluye ventas de los vehículos expuestos, seguros, financiación y el negocio que el propio salón genera a la institución ferial.

Además de las cifras de ventas -que alcanzan prácticamente el 50 por ciento de los aproximadamente 500 vehículos expuestos- en estos resultados incide también un impacto inducido entre pernoctaciones de visitantes profesionales y particulares, actividades de ocio y otras.

Según Miras "ha habido una respuesta muy positiva del público, que ha superado los 16.000 visitantes", de acuerdo con los datos recogidos por Ifepa horas antes del cierre de esta sexta edición del salón.

Miras atribuye el auge de los eventos dedicados al caravaning a que las caravanas y autocaravanas favorecen hacer turismo "de forma cómoda y flexible", sin tener que respetar horarios, "sin necesidad de reservas" y eso es algo que proporciona una gran libertad y que ha ido a más, particularmente en España "a raíz de la pandemia" del covid.

Al salón ha asistido mucho público de fuera de la Región de Murcia, procedente de diferentes zonas de España y también ha habido "una presencia significativa de público extranjero" procedente de la costa de Alicante, en el que destacan visitantes ingleses y alemanes.

En esta edición del salón, el primero que se celebra del año, se han presentado los nuevos modelos de 2026, entre los que hay un amplio rango de precios que pueden oscilar entre los 50.000 euros para los vehículos de segunda mano hasta los 400.000 en el caso de las autocaravanas de gran tamaño.

En este salón, que "se autofinancia en un 95 %", según su director, "lo que más se vende con diferencia son las autocaravanas, junto con los vehículos camperizados y en último lugar las caravanas de toda la vida, las remolcadas".

Miras ha destacado las favorables perspectivas que tiene Ifepa de cara al salón del próximo año y ha señalado que, en ese sentido, "lo destacable es el nivel de fidelidad por parte del colectivo empresarial".

"Nosotros no tenemos una herramienta para medir el grado de satisfaccion de las empresas expositoras", pero a tenor del "nivel de fidelidad" de las mismas, "si una empresa repite edición tras edición es porque, efectivamente, su estrategia de participación" se ha cumplido y aquí, ese índice "supera el 90 por ciento", ha aseverado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Funes: "El Córdoba, por lo civil o por lo criminal, te lleva a un partido complicado"

Infobae

El DAX 40 cede un 0,22 % y se da un respiro

Infobae

Duelo de urgencias en la lucha por la permanencia

Infobae

Cientos de aficionados del Celta se pintan las uñas para apoyar a Borja Iglesias

Infobae

París se deja un 0,65 % ante la incertidumbre en Ucrania

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mercadona tendrá que indemnizar con

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

Elecciones de Aragón 2026: cuándo y cómo saber si soy miembro de una mesa electoral

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival