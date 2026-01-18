Espana agencias

“El árbol de los recuerdos”, el lugar donde recordar a las mascotas que ya no están

Celia Agüero Pereda

Renedo (Cantabria), 18 ene (EFE).- En un rincón tranquilo del parque canino de Renedo, en Piélagos (Cantabria), se ha inaugurado "El árbol de los recuerdos" un espacio impulsado por sus vecinos para despedirse de las mascotas que ya no están y conservar su memoria a través de lazos que simbolizan el vínculo el cariño y la huella que dejaron.

Los primeros lazos han comenzado a colgar este sábado en una estructura metálica, diseñada y ejecutada por los alumnos del programa profesional básico de operaciones auxiliares de fabricación mecánica del curso 2024-2025, que ya tiene nombre y significado.

Son cintas sencillas, algunas con nombres escritos, otras sin palabras, pero todas con una historia detrás. Así es como ha nacido oficialmente "El árbol de los recuerdos", el lugar donde Piélagos ha decidido guardar la memoria de sus mascotas.

En una entrevista con EFE, la concejal de Bienestar Animal, Valvanuz Díez, ha explicado que la estructura diseñada responde a una petición vecinal que se venía repitiendo desde hace años, en concreto desde 2017.

"No había un lugar donde poder llorar a tu mascota", ha señalado Díez, quien ha añadido que el objetivo es ofrecer un rincón donde agradecer la lealtad y el cariño de quienes formaron parte de la familia.

La idea comenzó a tomar forma tras la propuesta de una vecina, Maruja Fernández, que había visto un árbol natural cubierto de lazos en otro municipio de Alicante.

A partir de ahí, se lo trasladó a la concejal y el Ayuntamiento buscó la manera de materializarla, siendo esos alumnos de mecánica quienes acabaron dando forma al árbol con una estructura de hierro en la que los lazos cuelgan como hojas, cada uno con su propio recuerdo.

Díez reconoce que el aspecto del árbol sorprende al principio, pero cobra sentido cuando se llena de cintas.

Entre los asistentes ha estado Maruja Fernández quien, tras años defendiendo la idea, ha reconocido a EFE que todavía le costaba creer que se hubiera hecho realidad.

Fernández ha colgado tres lazos en recuerdo de sus perros Daisy, Prisca y Lola, y ha subrayado que el árbol es un espacio abierto a todo el mundo, no solo a los vecinos de Piélagos.

El árbol, que se levanta junto al primer parque canino del municipio cántabro inaugurado en la primavera de 2024, no es un cementerio ni un monumento al uso, sino un símbolo sencillo que invita a parar, recordar y volver cuando haga falta.

Con "El árbol de los recuerdos", Piélagos pone palabras y espacio a un duelo silencioso y compartido, y convierte un rincón del parque en un lugar donde los nombres y la memoria siguen presentes a través de lazos que representan un vínculo que siempre estará. EFE

