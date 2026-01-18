Granada/Eibar (Gipuzkoa), 18 ene (EFE).- Granada y Eibar cierran este lunes la vigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion con un duelo de urgencias en la lucha por la permanencia en el Nuevo Los Cármenes, que los andaluces afrontan tras cinco jornadas sin ganar y los armeros sin haber vencido aún esta campaña como visitantes.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’, antepenúltimo con 22 puntos, dos menos que el Eibar, decimoséptimo, llega al partido en un mal momento, ya que acumula seis choques sin victoria entre liga y Copa, y ha empatado los tres últimos del campeonato liguero disputados en su feudo, el más reciente la pasada semana ante el Castellón (0-0).

El Granada necesita con urgencia una victoria que lo saque de los puestos de descenso que ocupa actualmente y le acerque a la zona tranquila de la clasificación, antes de empezar la próxima jornada en el campo del Cádiz un tramo de calendario muy complicado.

Pacheta cuenta para el partido con los dos primeros refuerzos invernales del equipo: el delantero uruguayo Gonzalo Petit, cedido por el Betis y que ha jugado la primera vuelta en el Mirandés; y el lateral Álvaro Lemos, tras desvincularse del Oviedo. En el caso del primero, hay muchas opciones de que disponga de minutos ante los problemas ofensivos de los rojiblancos.

El técnico granadinista, además, recupera respecto a la anterior jornada para regresar directamente al once titular al meta Luca Zidane, tras volver de su participación con Argelia en la Copa de África, y al centrocampista Rubén Alcaraz, después de cumplir un partido de sanción.

Serán baja por lesión el lateral Pau Casadesús y el extremo senegalés Souleymane Faye, quien ultima su traspaso al Sporting portugués, mientras que es duda el medio Pedro Alemañ, un jugador vital en el esquema ofensivo de los rojiblancos que se lastimó en la anterior cita ante el Castellón.

El Eibar viaja Los Cármenes dispuesto a saldar la asignatura pendiente de lograr su primera victoria fuera de casa, algo que se le ha resistido en toda la primera vuelta.

Los armeros sólo han sumado tres puntos fruto de tres empates en sus diez salidas anteriores y no han sido capaces aún de ganar fuera.

La posición del Granada en la clasificación puede hacerle parecer un rival propicio, pero es también un arma de doble filo, ya que los andaluces necesitan un triunfo para abandonar esas posiciones.

En todo caso, el conjunto guipuzcoano tiene un balance claramente positivo en sus enfrentamientos directos con el conjunto andaluz.

El Eibar está también a tan solo un punto del descenso, que en estos momentos marca el Huesca, con lo que el lunes el estadio Nuevo Los Cármenes será escenario de un duelo de necesitados.

El entrenador del Eibar, Beñat San José, ha anunciado la baja de Adu Ares, que sigue recuperándose de las secuelas del accidente doméstico que sufrió hace unos días, mientras sigue la duda de si Aleix Garrido, con problemas musculares, podrá entrar finalmente en la convocatoria.

Tampoco podrá contar con Anaitz Arbilla, que cumplirá su segundo partido de sanción tras ser expulsado en el encuentro contra el Mirandés jugado hace dos jornadas en Ipurua.

En lugar de Garrido podría salir al campo Olaetxea y para suplir a Arbilla es muy probable que San José alinee a Hodei Arrillaga, que ya se estrenó como titular en el puesto de lateral izquierdo en la pasada jornada.

Alineaciones probables:

Granada: Luca Zidane; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Álex Sola, Rodelas; José Arnaiz y Pascual.

Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Marco Moreno, Nolaskoain, Arrillaga, Sergio Álvarez, Olaetxea, Mada, Guruzeta, Corpas y Bautista.

Árbitro: Sergiu Claudiu (Comité Valenciano).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 20.30. EFE

1002935

jag/lrb/ism