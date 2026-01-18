Espana agencias

Casado: "Nos queda dar un paso ante Alemania y vamos a darlo todo para ganar"

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- El central de la selección española de balonmano Agustín Casado reconoció que es un "palo" llegar a la última jornada sin haber logrado la clasificación pese a haber ganado los dos primeros encuentros, pero insistió en que los Hispanos están preparados para ganar este lunes a Alemania y certificar el billete para la segunda fas del Europeo.

"Aunque es un palo llegar al último días sin estar clasificado, pese a haber realizado dos grandes partidos ante rivales muy duros, todo el mundo era consciente de la dificultad del grupo que nos había tocado. Nos queda dar un paso más ante Alemania y vamos a darlo todo mañana para intentar ganar", señaló Casado en declaraciones difundidas por la Federación Española de Balonmano.

Una encuentro en el que al conjunto español le valdría, incluso, una derrota por hasta dos goles para continuar en la competición y apear del torneo a Alemania, el rival que le apartó hace dos años de la final de los Juegos Olímpicos de París tras imponerse en la semifinales a los Hispanos por un ajustado 25-24.

"En el deporte cada partido es diferente. El encuentro de los Juegos Olímpicos fue en otro contexto, en otro campeonato y además se trataba de una semifinal. Este partido es distinto, aunque desde fuera pueda verse como una revancha", explicó Casado.

Revancha o no el internacional español tiene claro que los de Jordi Ribera tendrán que mostrar su mejor versión si quieren doblegar a una Alemania que llega herida a la cita tras la inesperada derrota (30-27) encajada ante Serbia, que ha puesto en duda la continuidad del conjunto germano en el campeonato.

"Somos conscientes de que Alemania tiene un gran equipo, pero creo que nosotros también, como así lo hemos demostrado. Sabemos que va a ser un partido muy duro, pero vamos a intentarlo hacerlo lo mejor posible y tratar de ganar y pasar con puntos a la siguiente fase", concluyó Casado. EFE

