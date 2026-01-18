Bélgica dice que la integridad territorial de Dinamarca no puede ser "objeto de chantaje"

Bruselas, 18 ene (EFECOM).- El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, dijo ayer que la integridad territorial y la soberanía de Dinamarca "no pueden ser objeto de chantaje bajo ninguna circunstancia", en respuesta al anuncio de Donald Trump, de imponer aranceles a aquellos países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla.

"Si los miembros de la OTAN decidieron llevar a cabo una operación en Groenlandia, fue precisamente para demostrar que todos estamos preocupados por la seguridad del Ártico y que estamos dispuestos a desempeñar conjuntamente nuestro papel allí, incluso en el marco de la OTAN, junto con Dinamarca, cuya integridad territorial y soberanía no pueden ser objeto de chantaje bajo ninguna circunstancia," señaló el ministro belga a través de redes sociales.

Prévot abogó por una solución "a través del diálogo" y dijo que Bélgica sigue "abierta a trabajar juntos para abordar las cuestiones de seguridad de manera colectiva y no hostil".

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Los países amenazados por estos aranceles por el momento son Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Bélgica, que también anunció que mandaría a un oficial a Groenlandia el próximo lunes, no ha sido mencionada por el líder estadounidense.

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este mismo domingo por la tarde, mientras el bloque comunitario ya prepara una respuesta conjunta a los aranceles.

Por su parte, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, han advertido de que estos aranceles "socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente". EFECOM