Azcón: Solo el PP puede reunir a todos sus presidentes para hablar de modelo de igualdad

Zaragoza, 18 ene (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este domingo que solo el PP puede reunir a todos sus presidentes para hablar de lo que afecta a todos, de un modelo de igualdad, de solidaridad y de oportunidades, mientras que si lo hiciera Vox lo haría solo con uno y si fuera un acto del PSOE, no podría traer "a ninguno".

Azcón ha hecho estas declaraciones después de que los presidentes autonómicos del PP y los líderes del partido en las comunidades donde no gobiernan hayan firmado la 'Declaración de Zaragoza', un documento que contiene la propuesta de financiación autonómica de la formación y que se firma en la capital aragonesa en plena precampaña de las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

Todo ello para mostrarse en bloque y unidos, en respuesta a la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez adelantada la semana pasada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales.

Azcón, quien ha agradecido la presencia de sus compañeros en la capital aragonesa, ha incidido en que el acto pretende ofrecer una imagen de unidad y también "un modelo no sólo de financiación, sino de la igualdad" entre los españoles, con independencia de donde vivan.

Y ha resaltado que mientras el PP puede traer "a todos", el PSOE si lo hiciera, "que no lo va a hacer", tendría un acto que o bien sería "lucha libre o el camarote de los hermanos Max; una de las dos cosas", ha dicho.

Azcón ha recordado que Pilar Alegría, la secretaria general de los socialistas aragoneses, tuvo como invitado "estrella" a Salvador Illa, el presidente de Cataluña, en el congreso de los socialistas aragoneses y le ha invitado a volver a hacerlo en esta campaña electoral "si de verdad cree que este sistema de financiación va a beneficiar tanto a los aragoneses".

"Y si Salvador Illa le parece poco, que venga con su socio, que se traiga a Junqueras (el líder de ERC), a los dos los queremos ver por aquí", ha incidido Azcón.

El presidente de Aragón y candidato a la reelección en las elecciones autonómicas del 8 de febrero ha resaltado que el documento firmado este domingo es "de justicia" y tiene como objetivo "gobernar para todos" y no un modelo pensando en los independentistas catalanes ni forzado por quien "quiere romper el país".

Lo que se ha firmado, ha incidido, es que el día que gobierne Alberto Núñez Feijóo la despoblación, la orografía, la superficie y la dispersión sean criterios que se tengan en cuenta en el modelo de financiación, frente a una ordinalidad, que no solo es desigualdad e insolidaridad, sino que además, ha denunciado, está diseñada por los independistas catalanes para privilegiar a unos pocos. EFE

