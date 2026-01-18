Ayuso acusa a Sánchez de "atentar ilegalmente" contra la autonomía fiscal de Madrid

Madrid, 18 ene (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "atentar ilegalmente" contra la autonomía fiscal de Madrid y de ocultar que el dinero que recauda el Estado del trabajo de los madrileños se lo lleva "para él arrodillarse ante los independentistas".

Así ha respondido Ayuso en su cuenta de X a las declaraciones de Sánchez en la entrevista publicada este domingo en el diario La Vanguardia, en la que el presidente del Gobierno afirma que ninguna comunidad "va a decir que no" al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por su Ejecutivo porque "nadie va a recibir menos de lo que ya recibe".

Según Sánchez, la propuesta "plantea una solución muy importante a una dinámica de elusión y 'dumping' fiscal que está beneficiando a una comunidad muy rica, como es la Comunidad de Madrid".

El nuevo sistema está diseñado para "fortalecer los servicios públicos, no para efectuar regalos fiscales": "Yo no quiero el modelo social Quirón. Quiero un modelo social con hospitales públicos", ha dicho Sánchez.

Ayuso, en un mensaje en X en el que hace una captura de pantalla de la entrevista de La Vanguardia, ha asegurado que Sánchez "atenta ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid".

"En un alarde del cinismo que le caracteriza, oculta que ocho de cada diez euros del trabajo de los madrileños se lo lleva el Estado para él, arrodillarse ante los independentistas", afirma la presidenta madrileña. EFE