Attaoui estrena temporada en pista cubierta con mínima para Mundiales de Torun en 1.500

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- Mohamed Attaoui comenzó el año con un gran estreno en pista cubierta y logró la mínima para los Mundiales de Torun (Polonia) al imponerse en los 1.500 metros en la reunión de Antequera (Málaga), con un tiempo de 3:35.65, su mejor marca personal bajo techo.
El registro le sitúa como el sexto español más rápido de la historia en esta distancia, por detrás de Adel Mechaal, Andrés Díaz, Mohamed Katir, Roberto Parra y Fermín Cacho. EFE
