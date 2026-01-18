Espana agencias

3-0. El Celta sigue imparable y rompe el maleficio de Giráldez con el Rayo

Vigo, 18 ene (EFE).- El Celta sigue imparable tras golear al Rayo Vallecano (3-0), en un partido eléctrico en el que la pegada celeste fue determinante para que Claudio Giráldez celebrase su primera victoria ante el conjunto madrileño, que pagó en Balaídos su falta de acierto en ataque.

El orden táctico marcó el primer tiempo. Al Celta le faltó el último pase que suele aportar Iago Aspas. Sin Borja Iglesias en punta, el equipo de Giráldez buscó desarmar a su rival con la velocidad de sus extremos, especialmente de Bryan Zaragoza, que tuvo la ocasión más clara de los celestes en el primer tiempo. Sucedió sobrepasado el ecuador del primer acto cuando el Celta sorprendió al Rayo descolocado. Batalla evitó el tanto gallego con una buena parada.

El Rayo no acusó en exceso las importantes bajas con las que se presentó en Balaídos. Brilló el joven Carlos Martín, que apareció en casi todas las acciones peligrosas de los suyos. En la primera, en el minuto 14 y tras ganarle la espalda a Marcos Alonso, conectó con Jorge de Frutos, al que Radu, rápido en la salida, privó del gol.

Poco a poco, el equipo de Íñigo Pérez obligó al Celta a dar dos pasos hacia atrás. Disfrutó de dos buenas ocasiones -Mendy y Carlos Martín-, pero falló y lo pagó. En el minuto 40, tras una buena acción individual de Hugo Álvarez, Sergio Carreira superó a Batalla.

El segundo tiempo empezó como terminó el primero, con el Rayo empujando. En apenas un minuto, entre el 46 y 47, disfrutó de dos buenas oportunidades con disparos de Pacha e Isi Palazón. Y la historia se repitió. Su falta de acierto lo condenó porque el Celta golpeó nuevamente. El árbitro señaló un riguroso penalti de Pacha Espino sobre Bryan Zaragoza, que no falló desde los once metros.

Con 2-0 en el marcador, a Íñigo Pérez no le quedó otra que arriesgar. Retiró a dos defensas, Espino y Gumbau, para dar entrada a Nteka y Alemão, pero su plan se derrumbó en tres minutos.

Una durísima entrada de Mendy sobre Williot Swedberg le costó la tarjeta roja, después de que el colegiado la revisara en el VAR. Ahí murió el partido para el Rayo, que sufrió muchísimo con un futbolista menos. Williot tuvo el 3-0, que hizo Javi Rueda en el minuto 79 tras recoger el rechace de Batalla.

- Ficha técnica:

3 - Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez (Manu Fernández, min.71), Starfelt (Burcio, min.82), Marcos Alonso; Mingueza (Rueda, min.71), Moriba, Sotelo (Miguel Román, min.63), Carreira; Bryan Zaragoza, Hugo Álvarez (Swedberg, min.62) y Pablo Durán.

0 - Rayo Vallecano: Batalla; 'Pacha' Espino (Alemão, min.61), Lejeune, Mendy, Chavarría; Pedro Díaz, Gumbau (Nteka, min.61), Isi Palazón (min.78); De Frutos (Trejo, min.78), Álvaro y Carlos Martín (Vertrouwd, min.68).

Goles: 1-0, m.40: Sergio Carreira. 2-0, m.53: Bryan Zaragoza (p). 3-0, m.79: Rueda.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité balear). Expulsó al visitante Mendy con tarjeta roja directa en el minuto 66. Además, amonestó a Hugo Álvarez (min.43), Hugo Sotelo (min.59), Aspas (min.65) y Mingueza (min.65) por parte del Celta; y a Gumbau (min.58) y Carlos Martín (min.59), del Rayo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 20 disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.835 espectadores. EFE

dmg/ism

