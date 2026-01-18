Espana agencias

1-0. El Celta domina al descanso con un gol de Sergio Carreira

Vigo, 18 ene (EFE).- Un gol de Sergio Carreira, en el minuto 40 y cuando más sufría su equipo, permite al Celta mandar al descanso del partido que disputa este domingo en Balaídos contra el Rayo Vallecano. EFE

