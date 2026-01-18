Espana agencias

0-1. Al Aston Villa se le escapa el tren

Londres, 18 ene (EFE).- Con la derrota del Manchester City y el empate del Arsenal, el Aston Villa tenía la oportunidad de engancharse a la cabeza de la tabla, pero un error de Pau Torres que condujo al gol de Thierno Barry dio el triunfo al Everton y aleja a los de Unai Emery de la primera posición (0-1).

Los 'Villanos' podrían haber recortado a cuatro puntos la diferencia con el Arsenal, que empató contra el Nottingham Forest, además de ponerse dos por encima del Manchester City, que perdió contra el Manchester United, pero no aprovecharon la ocasión.

El Everton, que estrelló un balón en el palo a los once segundos por medio de Merlin Rohl, vivió, además, una de las jugadas más polémicas de la jornada cuando el VAR decidió anular un gol a Jake O'Brien por fuera de juego de Armstrong, que no tocó la pelota, pero según los árbitros del VAR sí interfirió en la misma.

Pocos minutos después de este tanto anulado, el Villa pudo adelantarse en el marcador en un cabezado de Evan Guessand, que sustituyó al lesionado John McGinn, pero la pelota se fue al larguero.

Ya en la segunda parte, al Villa se le fue el encuentro en el minuto 59, cuando Pau Torres hizo un mal control en la frontal del área y permitió que Dwight McNeil se acomodara la pelota y rematara, tratando de colocar la pelota en el palo. El 'Dibu' Martínez se estiró y paró el disparo, pero no pudo blocarlo.

Barry apareció para rebañarlo y picó la pelota por encima del argentino haciendo inútil el intento de Ezri Konsa de sacarla bajo la línea.

La derrota mantiene al Villa en la tercera posición, con 43 puntos, mientras que el Everton pega un pequeño salto hasta la décima posición, con 32 unidades. EFE

