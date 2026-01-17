Espana agencias

Temas del día de EFE España del sábado 17 de enero de 2026 (13:30 horas)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Sánchez lanza una batería de medidas para evidenciar que la legislatura tiene recorrido

(Texto enviado a las 11:27; 899 palabras) (Foto)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Lanave (Huesca) - Feijóo pedirá a Sánchez que retire su plan de financiación autonómica que "nadie" apoya

(Texto enviado a las 12:55; 390 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Bonares (Huelva) - Montero critica a los barones del PP: Hablan pero no ponen ninguna propuesta

(Texto enviado a las 13:05; 553 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Vox presenta iniciativas en todos los parlamentos contra la nueva financiación autonómica

(Texto enviado a las 10:01; 274 palabras)

Granada - La Junta de Andalucía reclama al Gobierno una financiación autonómica "justa"

(Texto enviado a las 13:11; 150 palabras)

PARTIDOS IU

Madrid - Maíllo llama a "ir más allá" de Sumar y que toda la izquierda asuma "el momento histórico"

(Texto enviado a las 10:42; 443 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EUSKADI TRANSFERENCIAS

Bilbao - El PNV emplaza al Gobierno al cumplimiento del Estatuto: "Una deuda que tiene que saldar"

(Texto enviado a las 12:56; 234 palabras) (Foto)

ESPAÑA OTAN

Madrid - 79 programas de defensa, el aval con el que España encara el examen de la OTAN el día 29

(Texto enviado a las 09:30 horas; 732 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023019523)

TIEMPO TEMPORAL

Madrid - Once comunidades en alerta por nieve, lluvia y oleaje, con tres en nivel naranja

(Texto enviado a las 11:34 horas; 446 palabras) (Foto) (Vídeo)

Madrid - Transportes despliega 633 quitanieves ante nevadas en Aragón y Castilla y Léon

(Texto enviado a las 12:26; 109 palabras)

Valladolid - Once tramos viarios con cadenas en Castilla y León y uno cerrado por la nieve

(Texto enviado a las 10:09 horas; 289 palabras)

Segovia - Una intensa nevada deja hasta 10 centímetros de nieve en Segovia y complica la circulación

(Texto a las 12:10; 410 palabras)

Barcelona - La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y lluvias de hasta 66 litros en Tarragona

(Texto a las 12:21; 380 palabras) (Vídeo)

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid - Detenido un hombre por apuñalar en el cuello a su expareja en un parque de Madrid

(Texto enviado a las 09:41 horas; 185 palabras) (Foto) (Vídeo)

SUCESOS INCENDIO

Granada - Al menos una decena de afectados al incendiarse un piso en Alhendín (Granada)

(Texto enviado a las 12:29; 316 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SUCESOS ESTAFA

Bilbao - Liberado un octogenario usado por una red criminal de Bizkaia para estafas por internet

(Texto enviado a las 10:28; 399 palabras)

SEGURIDAD CIUDADANA

Madrid - Más de 44.600 atentados contra la autoridad en cinco años, la mayoría agresiones a agentes

(Texto enviado a las 08:35; 881 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021837888)

AGRICULTURA PROTESTAS

Santiago de Compostela - Los tractores bloquean uno de los principales accesos a la ciudad de Ourense

(Texto enviado a las 12:31; 267 palabras)

Madrid - La agroalimentación acoge el pacto con Mercosur entre protestas y nuevos planes de negocio

(Texto enviado a las 09:20 horas; 680 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55019079476)

IBERDROLA MANIFESTACIÓN

Bilbao - Trabajadores de Iberdrola piden subidas salariales ante el "inmovilismo" de la compañía

(Texto enviado a las 12:54 horas; 234 palabras) (Foto)

VIVIENDA CRISIS

Madrid - La vivienda marca distancias entre el PSOE y Sumar tras un nuevo desencuentro esta semana

(Texto enviado a las 09:25 horas; 614 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022292799, 8014434009)

Madrid - El precio del alquiler moderó su subida en 2025 y creció a un solo dígito

(Texto enviado a las 09:11; 510 palabras)

TELEFÓNICA ESTRATÉGICA

Madrid - Marc Murtra, un año de cambio de rumbo en Telefónica hacia la rentabilidad

(Texto enviado a las 09:44; 582 palabras)

SANIDAD ANIMAL (Análisis)

Madrid - El debate sobre sanidad animal se reaviva buscando equilibrios entre salud y economía

(Texto enviado a las 10:39; 750 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: Referencia: 55019014105)

SANIDAD CÁNCER

Burgos - Responsables del error del hospital de Burgos podrían ser acusados de homicidio imprudente

(Texto enviado a las 11:19; 596 palabras)

INDONESIA NAUFRAGIO

València - La familia del naufragio en Indonesia despide a sus muertos con "dolor inmenso" y "paz"

(Texto a las 12:31; 604 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Madrid - Los lugares de memoria democrática: desde cárceles y palacios hasta una mina e islas

(Texto enviado a las 10:05; 779 palabras) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

IRÁN PROTESTAS

Madrid - Cine para la libertad: siete películas para comprender Irán y la subversión de sus mujeres

(Texto enviado a las 08:30 horas; 943 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: Referencia 8022292799 y 8014434009)

CÓMIC NOVEDADES

Madrid - El cómic de no ficción se consolida en 2026: Las inquietudes del telediario, en viñetas

(Texto enviado a las 08:30 horas; 742 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:00h.- Barcelona.- EEUU VENEZUELA.- Manifestación en Barcelona en solidaridad con Venezuela bajo el lema "Basta de agresiones imperialistas. Ni en Venezuela ni en ninguna parte", impulsada por la Internacional Antifeixista dels Països Catalans y la Assemblea Bolivariana de Catalunya. Jardinets de Gràcia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

19:00h.- Logroño.- BENDICIÓN ANIMALES.- Tradicional bendición de los animales por la festividad de San Antón en el exterior de la concatedral de La Redonda. Plaza del Mercado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

20:00h.- Santander.- RULO Y LA CONTRABANDA.- Rulo y La Contrabanda ofrecen ante su público, el de la tierra natal del cantante cántabro, el último de sus conciertos en los escenarios españoles antes de retirarse durante un año y medio a descansar y componer nuevos temas. (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Pamplona.- MÚSICA IZAL.- Concierto de Mikel Izal, en el fin de gira de 'El miedo y el paraíso'. Navarra Arena.

20:30h.- La Laguna (Tenerife).- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de Guiguan Project & Markus Stockhausen en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Antiguo convento de Santo Domingo.

