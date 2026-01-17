Temas del día de EFE Economía del domingo 18 de enero de 2026

FITUR 2026

Madrid.- La 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur, la mayor del sector a nivel internacional por número de visitantes profesionales, comienza esta próxima semana en Madrid con México como país socio y con más de 10.000 empresas participantes, 161 países y 967 expositores.

Barcelona - El Grupo Hotusa reúne el próximo martes en el foro Spanish Host-In a algunos de los principales actores en el mundo de la inversión hotelera para analizar escenarios de futuro en un sector inmerso en una profunda transformación, hacia una oferta de cada vez mayor calidad.

FORO DAVOS

Davos - El Foro de Davos arranca este lunes y reunirá en la ciudad alpina a líderes mundiales como los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Argentina, Javier Milei; Colombia, Gustavo Petro, además del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una edición marcada por la tensión internacional tras la operación que depuso a Nicolás Maduro en Venezuela, la represión de las protestas en Irán y las amenazas de EE. UU. a Groenlandia.

- Los presidentes del Santander, Ana Botín; BBVA, Carlos Torres Vila; Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, son algunos de los directivos de grandes empresas españolas que participan a partir de mañana en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

VIVIENDA TURÍSTICA

Madrid - El modelo de control turístico de Ibiza, que ha permitido una reducción del 80 % en la vivienda turística ilegal en la capital de la isla desde su punto más alto, es el referente para otros destinos maduros en la batalla por conciliar la vida ciudadana con los beneficios que reporta el sector.

TRUMP ANIVERSARIO

Washington - Al comienzo de su primer año en el poder, Donald Trump convirtió los aranceles en los protagonistas de su política económica. En los últimos meses, los gravámenes han dejado de ser solo punitivos, para funcionar como una herramienta coercitiva con la que atraer inversión y apuntalar la economía del país, enfocada, sobre todo, en la carrera por el liderazgo contra China, especialmente en el terreno tecnológico y de materias primas estratégicas.

UE PESCA

Madrid - Las cofradías de pescadores han convocado para este lunes un paro general de la flota en los puertos, cierres de las lonjas, manifestaciones en Madrid y en las provincias costeras para protestar contra el nuevo reglamento de control de la UE.

ITALIA MOVILIDAD (Crónica)

Roma - En Italia, donde las vespas dominan las calles, ha surgido, como en el resto del mundo, un nuevo protagonista: los patinetes eléctricos. Su auge llevó al Gobierno a plantear medidas como una matrícula para identificar al conductor, aunque sin fecha definida, lo que mantiene en vilo a los usuarios. Por Carlos Expósito

(Texto) (Foto) (Vídeo)

