Simeone: “La renovación de Giuliano es muy merecida”

Madrid, 17 ene (EFE).- Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, destacó este sábado que la renovación de Giuliano Simeone “es muy merecida”, desde “un lugar no fácil, que es ser hijo del entrenador”, y remarcó que le va a “exigir aún más” al extremo internacional argentino, “porque tiene todavía cosas para dar”.

“No tengo ninguna duda de que es muy merecida su renovación. Grandísimo trabajo personal, sobre todo desde un lugar no fácil, que es ser el hijo del entrenador, pero se lo ha ganado con méritos, con trabajo, humildad, constancia y exigencia. Le vamos a exigir aún más todavía, porque tiene todavía cosas para dar”, dijo en rueda de prensa.

Giuliano amplió el pasado jueves su contrato con el Atlético de Madrid por dos años más, del 30 de junio de 2028 a la misma fecha de 2030. EFE