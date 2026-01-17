Schareina: "Hace unos años luchaba sólo por participar y ahora subo al podio"

Redacción deportes, 17 ene (EFE).-Tosha Schareina confirmó su condición de referente del motociclismo en el Rally Dakar al cerrar la edición de 2026 en la tercera posición de la clasificación general, repitiendo podio por segundo año consecutivo y subrayó que "hace unos años luchaba sólo por participar" y ahora sube "al podio".

El piloto español partía como uno de los dos grandes favoritos al título junto al australiano Daniel Sanders, tras ser ambos los hombres fuertes de la temporada 2025, pero una penalización condicionó su carrera desde los primeros compases.

El valenciano recibió 10 minutos de sanción por no tomar la salida correcta del primer vivac maratón-refugio, un castigo que frenó su progresión ya en la primera semana y le obligó a replantear su estrategia. “La penalización no me ayudó en la general, de hecho me obligó a cambiar de planteamiento”, reconoció Schareina, que aun así logró mantenerse en la lucha por los puestos de honor.

Lejos de venirse abajo, el piloto de Honda sacó partido de su regularidad y experiencia para asegurar una plaza en el podio final. “Hace unos años luchaba solo por participar en esta carrera y hoy he conseguido subir al podio, lo cual es un gran éxito. He luchado toda mi vida para conseguirlo”, afirmó emocionado tras cruzar la meta en Yanbu.

Schareina destacó además el buen papel del equipo japonés en esta edición. “Estoy contento de que haya dos Honda en el podio”, señaló, antes de hacer autocrítica de cara al futuro. “Todavía tengo que mejorar en algunos aspectos, pero voy por buen camino. He comprendido que hay que estar más atento a estos detalles, sobre todo en la navegación”, explicó.

El español también apuntó a los sectores de mayor velocidad como uno de sus retos pendientes. “Otra área de mejora para mí son los tramos más rápidos, donde quizá no he estado tan fino”, admitió.

Con este resultado, Schareina suma su segundo podio consecutivo en el Dakar, tras haber sido segundo en 2025, y consolida su estatus entre la élite mundial del rally raid, dejando claro que sigue siendo un firme candidato al triunfo en futuras ediciones. EFE

