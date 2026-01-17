Espana agencias

Podemos: lo que fragmenta a la izquierda es pedir el voto para regalárselo al PSOE

Zaragoza, 17 ene (EFE).- La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado ese sábado que el problema de la izquierda y lo que fragmenta a la izquierda es pedir el voto a la gente para "luego regalárselo al PSOE".

De este manera ha respondido a los medios en Zaragoza a las declaraciones del coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, quien este sábado ha instado a "ir más allá" de la coalición Sumar en los acuerdos entre los partidos de izquierda para afrontar la próxima legislatura.

"Lo que tiene que pasar en España y lo que España necesita es que la gente que defiende los servicios públicos, que la gente que quiere hospitales públicos, escuelas públicas, políticas de lucha contra las violencias machistas, tenga una acción política a la que votar", ha dicho Montero, quien ha añadido que esa opción es Podemos.

La secretaria política de Podemos ha indicado que la vivienda es "un derecho, no un negocio", y que los partidos del Gobierno están haciendo "muy mal las cosas y no tienen perdón" cuando en lugar de limitar el precio de los alquileres por ley "están haciendo regalos fiscales a los ricos".

Así lo ha asegurado en Zaragoza, donde ha participado este sábado junto a Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada, y María Goikoetxea, candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, en el acto 'Justicia para Palestina'.

Montero ha añadido que si los aragoneses quieren que su comunidad sea una tierra de usar y tirar y un "regalito envuelto con un lazo" que el presidente, Jorge Azcón, le entregue a Amazon o a Microsoft, ya "tienen al PP y tiene a Vox".

"Y si la gente en Aragón quiere votar a una fuerza política o quiere meter la cabeza debajo de la tierra como un avestruz mientras Trump impone el terror en el mundo y mientras el PP lo privatiza todo y hace políticas de muerte que ponen en riesgo la vida de las mujeres y la vida de los ciudadanos, tiene una opción política, que es el PSOE", ha criticado Montero.

Por el contrario, los aragoneses deben votar a Podemos como opción política si lo que buscan es tener servicios públicos, más políticas feministas y "parar a la derecha y a la extrema derecha". EFE

(Foto)

