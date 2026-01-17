Nasser Al Attiyah gana su sexto título en coches

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Nasser Al Attiyah se llevó la victoria en el Dakar 2026, sumando su sexto triunfo (2011, 2015, 2019, 2022, 2023, 2026) y otorgando a Dacia su primer éxito en su segunda participación.
El catarí igualó el récord de 50 especiales ganados de Stéphane Peterhansel y Ari Vatanen, consolidando su leyenda en el rally raid.
Mattias Ekström (Ford) ganó la última etapa de 105 km, superando a Sébastien Loeb por 8 segundos y asegurando el tercer puesto en la general, mientras que segundo fue el español Nani Roma. EFE
jmd/jpd
Últimas Noticias
Sales (Junts) critica que el acuerdo de financiación no es "un cambio de modelo"
Arbeloa junta a Mbappé con Gonzalo y Vinícius en su primer once en el Bernabéu
Condenan a Iberia a devolver el importe de dos vuelos a Japón cancelados por la covid
Trabajadores de Iberdrola piden subidas salariales ante el "inmovilismo" de la compañía
El PNV emplaza al Gobierno al cumplimiento del Estatuto: "Una deuda que tiene que saldar"
MÁS NOTICIAS