Nasser Al Attiyah gana su sexto título en coches

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Nasser Al Attiyah se llevó la victoria en el Dakar 2026, sumando su sexto triunfo (2011, 2015, 2019, 2022, 2023, 2026) y otorgando a Dacia su primer éxito en su segunda participación.

El catarí igualó el récord de 50 especiales ganados de Stéphane Peterhansel y Ari Vatanen, consolidando su leyenda en el rally raid.

Mattias Ekström (Ford) ganó la última etapa de 105 km, superando a Sébastien Loeb por 8 segundos y asegurando el tercer puesto en la general, mientras que segundo fue el español Nani Roma. EFE

jmd/jpd