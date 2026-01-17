Mensik deja sin título a Sebastián Báez

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El argentino Sebastián Báez se quedó en puertas del título en el torneo de Auckland superado en la final por el checo Jakub Mensik, que ganó 6-3 y 7-6(7) en la final y, a sus 20 años, se convirtió en el campeón más joven del evento desde Juan Martín del Potro en el 2009.

El europeo de 20 años frenó la remontada que intentó su rival en el segundo parcial y salvó tres puntos de set, en el choque entre dos jugadores que se enfrentaban por primera vez.

El saque ayudó al triunfo a Mensik -once directos en la manga inicial y 18 en el total al final del partido- y evitó un nuevo triunfo de Báez que llegó a la final de Auckland con siete partidos ganados seguidos y ninguna derrota en lo que va de 2026.

Jakub Mensik consiguió el segundo título de su carrera en Auckland tras el logrado en Miami en el 2025. EFE