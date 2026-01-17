Espana agencias

Maíllo llama a "ir más allá" de Sumar y que toda la izquierda asuma "el momento histórico"

Madrid, 17 ene (EFE).- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha instado este sábado a "ir más allá" de la coalición Sumar en los acuerdos entre los partidos de izquierda para afrontar la próxima legislatura, así como que todas los partidos estén "a la altura del momento histórico".

Lo ha expresado así en el discurso de apertura de una reunión de la Coordinadora Federal de IU, que se celebra este sábado de forma telemática, en el que ha resumido el informe político que les va a presentar a sus compañeros, avanzado el viernes por varios medios, entre ellos EFE.

Maíllo ha esbozado ese documento deteniéndose más en unos asuntos que en otros, y precisamente de manera muy sucinta ha hecho referencia esta vez a las páginas dedicadas a las alianzas con otras fuerzas políticas de la izquierda, un aspecto abordado con extensión en el informe y el que fue más destacado el viernes por la prensa.

En su intervención ante la Coordinadora, ha explicado que "la política de alianzas" de IU no es "ni táctica ni coyuntural", sino "estratégica y estructural", y que llevan tiempo "explorando la posibilidad de un acuerdo" con los otros partidos integrados en Sumar, como los Comuns, Más Madrid y el Movimiento Sumar.

A continuación, ha advertido que "no será suficiente con un acuerdo unitario" con esas formaciones.

"Este acuerdo actualizado de reconexión con nuestra alianza debe darse por hecho para cualquier organización que esté a la altura del momento histórico", ha añadido.

Finalmente, tan solo ha agregado: "Hay que ir más allá, necesitamos organizar la esperanza, convocarnos y agruparnos en torno a un proceso político movilizador".

Así, no ha entrado a detallar los puntos que en el borrador del documento estaban referidos a las condiciones para estas alianzas, como que tenga un nombre distinto al de Sumar o que se trabaje por incorporar a más organizaciones, ni tampoco en la necesidad de marcar una posición política propia respecto al PSOE en el Gobierno.

En cambio, en las partes de su alocución referidas a la política internacional, la de vivienda o la de financiación autonómica sí ha seguido con más detenimiento el borrador del informe político, aunque también de forma resumida.

Ha hecho hincapié en que IU está "frontalmente" en contra del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, porque afecta al sector primario español.

Y ha incluido una novedad respecto al borrador: destacar que IU solo estará a favor del envío de tropas españolas a Ucrania si se da "en el marco de la verificación de un alto el fuego pactado por todas las partes" y si es "auspiciado por Naciones Unidas". EFE

