Macron advierte a Trump que "las amenazas arancelarias son inaceptables"

París, 17 ene (EFECOM).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este sábado que "las amenazas arancelarias son inaceptables", en alusión a las medidas anunciadas por el líder estadounidense, Donald Trump, y aseguró que los europeos responderán "de manera unida y coordinada si estas se confirmaran". EFECOM
