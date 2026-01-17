Espana agencias

Los tractores bloquean uno de los principales accesos a la ciudad de Ourense

Santiago de Compostela 17 ene (EFECOM).- Las protestas del sector primario no cesan por la firma del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y esta mañana los tractores han cortado la carretera N-120, una de las principales vías de acceso a la ciudad de Ourense.

A pocas horas de que se firme dicho acuerdo en Paraguay, decenas de ganaderos y agricultores que tenían sus vehículos estacionados en el centro de la ciudad se han desplazado hasta ese lugar e incluso han prendido fuego a algunas pacas de hierba en el margen de la carretera.

Las protestas del campo tienen su origen al considerar el sector primario que se pone en riesgo su ante la desigualdad de condiciones entre países.

También en Lugo ha habido actos reivindicativos esta pasada noche y a última hora de este sábado las organizaciones Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema invitan a una cena reivindicativa.

Los manifestantes ya han avanzado que el acto se celebrará delante de la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Lugo y que el menú consistirá en ternera a la brasa, leche y pan.

El presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, explicó a EFE que las organizaciones convocantes también pretenden que esa concentración ante la sede del Gobierno gallego se convierta en "un punto de información a los consumidores", para que "realmente sepan lo que va a suponer para ellos" ese acuerdo comercial.

También mañana domingo habrá jornada de puertas abiertas en los tractores estacionados en ese lugar para que los más pequeños puedan subirse a ellos y hacerse fotos. EFECOM

